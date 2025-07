En Un mundo recobrado, la cineasta Laura Bondarevsky teje un mosaico donde lo documental y lo ficcional se funden con la urgencia de quien desentierra un legado. La película indaga en la intensa vida de Yenia Dumnova, una mujer nacida en la Rusia soviética que, tras enamorarse de un diplomático uruguayo, atraviesa continentes y convulsiones. La Segunda Guerra Mundial; el comienzo de la dictadura en Uruguay; el exilio en la Chile de Salvador Allende; la salida a Suiza, donde nacería el vínculo con la directora cuando esta era una niña. Esos son algunos de los hitos que jalonan una biografía novelesca que, de algún modo, funciona como reflejo de la historia de la segunda mitad del siglo XX.

A partir de material de archivo, entrevistas y recreaciones actuadas, Bondarevsky rinde homenaje a esa mujer que admira. Narrado por la voz de Laura Paredes, el relato oscila entre lo íntimo y lo histórico, convirtiendo a Yenia en un símbolo de resistencia y arte, pero también en una metáfora de los mundos perdidos que el cine intenta rescatar del olvido. Hasta el final trágico encaja perfecto con la personalidad y las convicciones fuertes de la magnética y misteriosa protagonista.

El vínculo con Yenia, a quien la directora define como su "abuela adoptiva", es el motor emocional del documental. Bondarevsky no solo indaga en la vida de una figura clave de su infancia, sino que usa ese recorrido para plantear interrogantes. El exilio, la identidad y la herencia política son algunas de las preguntas que se cuelan entre las imágenes. En Un mundo recobrado el cine opera como acto de reparación: Bondarevsky no idealiza a Yenia, pero la convierte en un faro que ilumina su propia historia, hasta convertirse en una zona donde lo personal y lo colectivo se confunden. Un mundo recobrado puede verse este viernes a las 21 y el sábado a las 19 en el cine Gaumont, Av. Rivadavia 1635.

“La historia de Yenia está impresa en mí. Fui creciendo con ella y en cada etapa de mi vida se completaba con algo nuevo. La imagen, la fotografía familiar que faltaba es quizás la de la infancia y la película me dio la posibilidad de completarla”, cuenta Bondarevsky acerca de las motivaciones íntimas que la empujaron a dejar constancia de la vida de Yenia a través de su documental. “De adolescente, mi vinculo con ella se enriqueció, se llenó de encuentros y charlas. Ella era para mí el lugar al que iba cuando pasaba algo nuevo. Algo extraordinario: un amor, una carrera, una pregunta”, dice la directora para confirmar el rol determinante que aquella abuela adoptiva ocupa en su historia personal.

-En la película mostrás un material grabado por vos hace unos cuantos años. ¿Ya entonces tenías en la cabeza hacer una película sobre Yenia?

-Ese material lo registré en mi primer año de la carrera de cine y nunca imaginé que sería la punta del ovillo para contar una historia. La película aparece mucho después y creo que la razón para hacerla fue la conciencia de que ese impacto que Yenia había tenido en mi vida no se diluía con el tiempo. Más bien lo contrario. Encontrar en ella una protagonista potente, distinta, multifacética e inolvidable me decidió.

-El documental sigue a Yenia por los caminos de su vida, signados por hechos históricos, pero no profundiza en el vínculo entre ustedes. ¿Qué recordás ya no de la mujer inserta en esos procesos, sino de aquella que elegiste como abuela adoptiva?

-Yenia tenía mil detalles únicos. Era divertida, amaba el humor, tenía ideas fuertes y claras, y le gustaba romper límites. Ir un poco más allá. Odiaba la idea de lo convencional. Una feminista del tiempo en el que la controversia era extrema y las mujeres que tenían voz y la usaban eran extremadamente peligrosas. Yenia se burlaba de los slogans y las modas. Y le encantaba contar mil veces la historia de su vida. Amaba los gatos y a todos los llamaba César. Era una cocinera exquisita. Decoraba cada espacio que habitaba. Pintaba e incluía en sus dibujos a todos sus amigos, sus lugares. Conmigo siempre fue una voz que me dijo: “Adelante, bienvenida y nunca pidas permiso para ser feliz”.

-Teniendo en cuenta la naturaleza emotiva de ese vínculo, ¿qué desafíos te deparó el proceso creativo de Un mundo recobrado?

-La película es el resultado de muchas reescrituras del guión, en las que hubo que dejar cosas afuera para priorizar la narración. En las primeras etapas me costó salir de ese enorme respeto que siempre tuve hacia Yenia. Estaba muy atenta de pensar si a ella le gustaría o no. Después tuve que romper eso, porque era imposible contar desde ahí. Tuve que hacer el trabajo de humanizarla, ir más allá del recuerdo. Todo eso me permitió encontrar mi propia voz y defenderla.

-Un detalle interesante es que decidiste utilizar actores para dramatizar muchas situaciones de su vida. ¿Cómo fue ese proceso?

-Lo trabajé en las reescrituras junto al coguionista Luciano Bertone. En lo personal, aposté a ser cuidadosa con los recursos y siento que convocar actores y actrices me posibilitó ir un poco más allá. Decidí trabajar con Vero Gerez para que me interpretara a mí misma, no sólo porque es una gran actriz, sino porque maneja una sensibilidad especial y quiso hacer conmigo este viaje que era mucho más que una interpretación. También decidí que el relato en off fuera interpretado por Laura Paredes, que hace del texto una flecha que atraviesa cualquier muro. Y Carla Moscatelli, gran actriz uruguaya, interpreta a Yenia en diferentes momentos de su vida. Junto a ella hicimos una labor de reconstrucción con el archivo personal que yo tenía de Yenia. Un trabajo enorme.

-¿Qué aportó ese recurso dramático que no te daba el formato clásico del documental?

-Estaba trabajando en un ensayo de reconstrucción en el que no tenía prácticamente nada. Los protagonistas no estaban, de sus amigos sólo quedaban algunos, no estaban sus lugares. Era muy poco lo que tenía y esa decisión ayudaba a resolverlo. Además, siempre estuvo en mí la decisión de contar esta historia de una manera que estuviese ligada con Yenia. Salir de las convenciones, moverme del casillero ese donde te dicen cómo tienen que ser las cosas, cómo las tenés que hacer porque sino está mal. Y quizás también estaban en mí las ganas de romper convenciones. Las historias son historias y yo quise contar esta de este modo.

-¿Hacerlo te permitió entender mejor tu propio lugar en esa historia?

-Siento que reconstruir la historia de Yenia me ayudó a animarme a tomar decisiones y defenderlas. A confiar en mi voz. Creo que a partir de hablar de Yenia encontré un camino para hablar del mundo de hoy. Esa decisión es mi manera de aportar algo a este presente desmemoriado y abúlico.