Rechazan pedido de excarcelación de ex intendente condenado por abuso

La Corte de Justicia de Catamarca confirmó ayer jueves la negativa al pedido de excarcelación del ex intendente de Puerta de Corral Quemado, Enrique Aybar, condenado por un hecho de abuso sexual agravado. El abogado de la querella, Sebastián Ibáñez, que ya fue notificado, aseguró que la presencia de la sobreviviente en la audiencia, que se realizó el 9 de febrero pasado, fue determinante para la resolución unánime de los 7 magistrados.

Aybar fue condenado por la Cámara en lo Penal de Tercera Nominación, el 14 de agosto de 2020, a la pena de seis años de prisión, pero en aquel momento el cumplimiento de su condena quedó en suspenso hasta que la sentencia quedara firme. La razón de que no fuera enviado a prisión hasta que la condena no quedara firme, fue porque el representante del Ministerio Público, el fiscal Miguel Mauvecín, no lo solicitó.

Tras la sentencia, el abogado de Aybar, Pedro Justiano Vélez, presentó un recurso de casación ante la Corte de Justicia, pidiendo la nulidad de lo actuado. Aprovechando la instancia, la querella solicitó la detención del entonces intendente, que seguía en funciones, para que de esta manera pudiera subsanarse lo que consideró como un error del fallo de primera instancia. En diciembre, la Corte no sólo confirmó el fallo de la Cámara Penal, sino que además hizo lugar al pedido de la querella y ordenó la prisión preventiva del condenado, quien fue trasladado de manera urgente al Penal Provincial, ubicado en la localidad de Miraflores.

Ante la segunda confirmación de la condena, la defensa presentó un recurso federal extraordinario y le sumó un pedido de cese de la prisión preventiva de Aybar. La Corte, luego de realizar la audiencia hace tres semanas, emitió sus conclusiones e informó a las partes ayer.

En esa audiencia, el representante del ministerio público fiscal, Mauvecín, modificó los argumentos emitidos durante el juicio y esta vez señaló que sí existía un peligro real de fuga, atento a que las condiciones de Aybar habían cambiado (ya no era intendente) y a su poder económico y político. Por esto pidió que continúe detenido.

En tanto, la sobreviviente de Aybar, quien hoy tiene 23 años, pudo ser escuchada por los 7 miembros de la Corte de Justicia local. Si bien no le hicieron preguntas, ella tuvo la libertad de hablar y señalar que de la única manera en que se sentiría protegida es con Aybar tras las rejas.

Su testimonio fue mencionado en el nuevo fallo como argumento para negar la excarcelación del condenado. En éste mencionaron que la joven fue vulnerada tanto en su condición de niña, ya que tenía 15 años al momento del abuso, y también por el hecho de ser mujer. Además, se citan las convenciones internacionales de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, así como el Pacto de Belem Do Para. Asimismo, el poder económico y político que ostenta el condenado, también fueron tenidos en cuenta, situación que podría ser útil en una posible fuga.

Confirmada la prisión preventiva de Aybar, y presentados los recursos por su parte, el siguiente paso es que el procurador de la Corte de Justicia, Enrique Lilljedahl, dictamine si el recurso federal presentado por la defensa es admisible. De acuerdo con su dictamen, habrá una presunción de la decisión de los ministros. En el caso de que la Corte rechace dar vía libre al recurso extraordinario para que Aybar llegue a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, le quedaría como última carta la posibilidad de un recurso de queja, que se presenta directamente por la mesa de entrada del máximo tribunal nacional.