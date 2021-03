Derrota que prolonga la crisis de Newell's

El Newell’s de Frank Kudelka se hunde en la tabla de posiciones y el trabajo del entrenador en el club luce agotado. Anoche la Lepra encontró una nueva derrota en el torneo ante un Independiente lúcido para aprovechar las generosas ventajas que daba el local en todos los aspectos del juego. Lo más llamativo fue ver a una defensa rojinegra muy vulnerable y la visita lo aprovechó en pocos minutos de juego con goles de Palacios y Blanco. Descontó Maxi Rodríguez pero no evitó que la crisis en el parque Independencia deje en duda la continuidad de Kudelka para visitar el sábado a Defensa y Justicia.

Independiente salió a la cancha con decisión del juego que quiso hacer, parado en campo rival, y se encontró a un Newell’s que no pudo disimular las inseguridades que arrastra su bajo nivel, ya hace tiempo. La Lepra no sabía si adelantarse y replegarse, y cuando las dudas los tenían atado en cancha, el Rojo con facilidad, se puso en ventaja. Romero paró la pelota de espalda al arco, sobre el área grande, y abrió a la derecha, donde apareció solo Palacios en la corrida para definir cruzado. El ex Newell’s gritó de nuevo en el Coloso, pero esta vez el rojinegro lo padeció.

A diferencia de otros partidos, Newell’s llegó a generar juego en el área rival, pero nada que comprometa a Sosa. En defensa, en cambio, siempre estuvo mal parado y una pelota perdida en mitad de cancha terminó en segundo gol visitante. Orihuela le dio la pelota a Bustos, en un mal pase, el volante del rojo soltó el balón a González y corrió libre al área, donde recibió la pelota y definió cruzado, cómodo, como antes lo hizo Palacios. En media hora de juego el partido ya lucía resuelto para Independiente, síntoma de lo mal que está el conjunto de Frank Kudelka.

Los jugadores de Newell’s hicieron poco por encontrar el gol y por eso protestaron en exceso un penal por mano de Blanco, en un tiro libre, que no fue advertido por el árbitro. En la queja se quedó el plantel de Kudelka, atrapado en la falta de ideas y los nervios. Por eso el equipo encontró un respiro cuando finalizó el primer tiempo.

En el segundo tiempo Maxi Rodríguez se puso a jugar de enganche y con sus pases generó situaciones de gol. Llano lo perdió al recibir por arriba, con toque desviado, y después Cristaldo remató el cuerpo de Sosa. La Lepra tenía cierta constancia de juego ofensivo pero el descuento no llegaba e Independiente amenazaba en cada contragolpe.

Maxi Rodríguez marcó el descuento a 15 minutos del final, en definición que tuvo a Sosa y el travesaño como protagonistas. El gol llevó a la Lepra a empujar al rival a su campo en los minutos finales. Pero la reacción no llegó a tiempo para, al menos, llegar al empate. La victoria de Independiente fue tan merecida como justificada.

1 Newell’s:

Aguerre

Llano

Capasso

Lema

Orihuela

Pablo Pérez

Fernández

Marcioni

Maxi Rodríguez

Scocco

Alexis Rodríguez

DT: Frank Kudelka

2 INDEPENDIENTE

Sosa

Bustos

Barreto

Franco

Insaurralde

Togni

Palacios

González

Blanco

Menéndez

Romero

DT: Julio Falcioni

Goles: PT: 8m Palacios (N) y 31m Bustos (I). ST: 29m Maxi Rodríguez (N).

Cambios: ST: Desde el inicio Cristaldo por Alexis Rodríguez (N), 13m Cingolani por Marcioni (N), 17m Lucas Romero por González (I), 28m Belluschi y Pablo Pérez y Negri por Orihuela (N), 34m Roa por Menéndez y Arregui por Blanco (I), 43m Messiniti por Silvio Romero (I) y Rodríguez por Togni (I).

Arbitro: Pablo Echavarría

Cancha: Coloso del Parque