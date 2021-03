Un 8M contra la violencia de género

Este lunes, desde las 12, convocadas por las organizaciones feministas, políticas, sociales, laborales y estudiantiles, una multitud de mujeres volverá a movilizarse en todo el país por el Día Internacional de la Mujer. Esta vez la consigna principal será “Basta de femicidios! Basta de medidas cautelares que no sirven y de jueces y fiscales sin visión de género que miran para otro lado. Basta de apañar a policías violentos”. En ese contexto, la ministra de Mujeres, Género y Diversidad de la Nación aseguró que “reconstruimos un Estado para hacernos cargo de las violencias de género y no mirar para el costado”.

En una declaración pública, Elizabeth Gómez Alcorta señaló que el país se encuentra ante una realidad en la cual “la pandemia cobró un indeseado protagonismo” que generó “desigualdades que afectan a mujeres y a la comunidad LGBTIQ+” . Al mismo tiempo, resaltó que la covid-19 puso de relieve “el lugar que ocupamos las mujeres en la economía y en el desarrollo productón”. Al mismo tiempo, puso de manifestó “la presencia indispensable de las mujeres” en “las actividades esenciales, los cuidados, la docencia y los servicios de salud”. La contracara fue la pérdida de puestos de trabajo de las mujeres en sectores como el comercio, la gastronomía, el turismo y la hotelería, los más golpeados en la crisis.

Las consignas de este 8M, reflejan el repudio y el reclamo de medidas concretas y eficaces para ponerle fin a la ola de femicidios, la mayoría anunciados por situaciones previas que no fueron asistidas ni resueltas por los organismos del Estado. Por eso exigen: “Basta de comisarias que no funcionan o que no te quieren tomar las denuncias; basta de privilegios para machitos violentos; basta de palabras bonitas y de planes” oficiales que “no funcionan”. Y concluyen que “los femicidios son una cuestión de Estado” que debe ser resuelta por los organismos del Estado.

Las organizaciones feministas convocaron a concentrarse cerca de mediodía en Avenida deMayo y 9 de Julio, para luego marchar hacia el Congreso. En el mismo lugar, pero a partir de las 16,30, es el llamado de Manuela Castañeira, dirigente nacional del Nuevo MAS y de la agrupación feminista Las Rojas. Desde allí marcharán también hacia el Congreso. Castiñeira sostuvo que este 8M “volveremos a reclamar por los problemas urgentes como el drama de que hay un femicidio o un trans travesticidio cada 20 horas en Argentina”. Puntualizó que “esta realidad genera aún mayor indignación porque estos casos son claramente evitables”. Mencionó como ejemplo el femicidio de Ursula Bahillo, en Rojas, a manos del policía Matías Ezequiel Martínez, quien desde 2018 tenía denuncias por violencia de género y abuso sexual de una niña. Ursula lo había denunciado 18 veces, Castañeira dijo que “es indispensable que el gobierno destine presupuesto real para erradicar la violencia hacia las mujeres y personas LGBTT”.

El Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad, a través de la edición 2021 del programa “Nosotras Movemos el Mundo” (NMEM), señala la realidad de un presente que “no tiene precedentes: nos encontramos atravesadxs por una profunda crisis social generada por la pandemia de la covid-19”, en forma simultánea “con los altos índices de violencias de género y sus manifestaciones más extremas, los femicidios, travesticidios y transfemicidios”.

Ante esta situación, como parte del Estado “nos exigen fortalecer de manera urgente todos los mecanismos y herramientas” vigentes “para revertir esta compleja realidad”. Sostienen que desde el Ministerio trabajan “desde el primer día con la certeza de que las violencias de género no son hechos aislados sino la expresión y el resultado de una estructura social y cultural desigual que debe transformarse desde todos los lugares y en todos los espacios”. Por eso, el NMEM es reivindicado como “una de las principales apuestas culturales” de la actual gestión porque tiene “el propósito fundamental de hacer visibles estos patrones culturales que reproducen las violencias de género y poner en valor los procesos, luchas y conquistas de los movimientos feministas y de la diversidad”.

Luego de mencionar las medidas sociales y económicas del actual gobierno para enfrentar la crisis generada por la pandemia, la titular del Ministerio, Elizabeth Gómez Alcorta, dijo que representa a un Estado “que se hace cargo y no mira para el costado” y que “no se resigna ni naturaliza las violencias”. Agregó que por esa razón, en su discurso ante la Asamblea Legislativa, el presidente Alberto Fernández “hizo una clara convocatoria a que las políticas para reducir las violencias por motivos de género en nuestro país sean, por primera vez, políticas de Estado”.

Esto significa que se impulsará que las medidas para solucionar el problema no dependan “del gobierno de turno” sino de “todos los Poderes del Estado, de todos los niveles, nacional, provinciales y municipales”, pera que todos “prioricen estas agendas y trabajen de manera coordinada para hacerles frente”.

Por su parte, Estela Díaz, ministra de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual de la provincia de Buenos Aires, declaró que la pandemia “trastocó todos los planes de gobierno y nos puso a trabajar focalizadas en mejorar los dispositivos de atención de las violencias, en especial del ámbito doméstico y familiar”. Dada la situación se hizo “un trabajo enorme, incansable, de todos los equipos (…) en acciones casi sin las herramientas que requiere la administración estatal, porque estamos justamente en proceso de construcción” de las mismas.

De todos modos, se trabajó “en los 135 municipios, articulando con más de 100 sindicatos y con cientos de organizaciones sociales”.

Este 8M, Estela Díaz encabezará desde este fin de semana actos en distritos del interior provincial, con talleres de género y prevención de las violencias. La ministra visitará hoy el distrito de Hipólito Yrigoyen, donde se reunirá con el intendente Ignacio Pugnaloni y con las secretarias áreas de género de la Región cuarta. Por la tarde se realizarán talleres de comunicación y género, educación y trabajo, mujeres y arte, en el Centro Cultural local.