Faltan menos de dos semanas para la presentación de alianzas de cara a las elecciones de septiembre en la provincia de Buenos Aires y menos de tres para la formalización de las listas. En ese marco, desde la Casa Rosada están acelerando las negociaciones, tanto con el PRO de Mauricio Macri, como las internas, es decir, entre los dos sectores más relevantes de la gestión "libertaria": el que lidera Karina Milei, hermana del Presidente, y el que encabeza Santiago Caputo, el otro vértice del "triángulo de hierro". Más allá de cómo se resuelva el cierre de alianzas y de listas en los próximos días, esas dos tribus oficialistas seguirán midiendo fuerzas y discutiendo, de cara a los años de gestión que le quedan al presidente Milei. Un desafío, por ejemplo, será ver quién logra tener más influencia en el futuro gabinete nacional.

Por más que desde el oficialismo niegan todo tipo de modificaciones y dicen que todo seguirá igual, después de las elecciones de medio término es habitual que los gobiernos hagan cambios en los ministerios y ese podría ser también el caso de la gestión actual. Durante los últimos días, de hecho, crecieron los rumores de que habría modificaciones, por ejemplo, en la jefatura de gabinete que conduce Guillermo Francos.

La semana pasada los gobernadores, que hasta ahora --en su gran mayoría-- venían acompañando casi de manera incondicional al gobierno en el Congreso de la Nación tuvieron el primer gesto de confrontación directa con la Casa Rosada. Después de idas y vueltas, en una reunión en el Consejo Federal de Inversiones a la que asistieron todos los mandatarios provinciales (o sus representantes), Francos decidió no ir y enviar a su segundo, el secretario de Interior, Lisandro Catalán. Él fue acompañado por el secretario de Hacienda, Carlos Guberman. Los funcionarios llevaron una propuesta que no convenció a los gobernadores y ellos difundieron un proyecto de ley que presentarán en el Congreso durante los próximos días para recuperar fondos que el gobierno nacional les niega.

Los gobernadores ya conversaron con los titulares de la mayoría de los bloques opositores y no descartan presentar otros proyectos para presionar a LLA e intentar conseguir más recursos. Además, amenazan con dejar de acompañar los vetos de Javier Milei. Ellos saben que en las elecciones de octubre el Congreso se puede pintar de violeta y entienden que ahora es el momento para presionar por los fondos que les corresponden y les niegan.

En ese contexto, comenzó a crecer el rumor de que Francos, después de los comicios, sería reemplazado y el nombre que circuló fue el del vocero, Manuel Adorni. Él deberá asumir como legislador en la Ciudad de Buenos Aires después del triunfo en ese distrito de LLA en las últimas elecciones locales y, por ende, dejar la Casa Rosada, desde donde hoy trabaja como vocero del Presidente. Adorni es hombre de Karina Milei y ella podría querer tener bajo su control ese puesto tan importante en el organigrama gubernamental.

En ese caso también habría que ver qué sucede con Lisandro Catalán, secretario de Interior, quien es segundo de Francos y mantiene el diálogo diario con los gobernadores. Él podría ser candidato en la provincia de Tucumán, de donde es oriundo. Dos de los dirigentes y armadores más cercanos a Karina son los Menem, Martín, presidente de la Cámara de Diputados, y Eduardo "Lule" Menem. Es una posibilidad que ella quiera que ocupen para la segunda parte de la gestión otros puestos. Aún nada está definido, pero la hermana mayor del Presidente mantiene diálogo con los distintos funcionarios y ministros.

Tal fue el nivel de los trascendidos durante los últimos días que el vocero Manuel Adorni tuvo que salir en su última conferencia de prensa a aclarar que él "siente admiración", por Francos y que la tarea del ministro coordinador es "ser el puente entre la visión política y la acción concreta de este gobierno". "Esto va para aclarar cualquier maliciosa nota que hubo estos días involucrándome a mi y a Francos en una realidad que solo tienen algunos en sus mentes", indicó.

Mientras todo eso ocurre la Libertad Avanza sigue con las negociaciones con el PRO, por ahora, sin llegar a un acuerdo formal. Los dos que se sientan hace meses en la mesa de diálogo por parte del partido amarillo con Karina y sus armadores son los diputados nacionales Diego Santilli y Cristian Ritondo. También el intendente de Mar del Plata, Guillermo Montenegro. Los tres estarían interesados en ocupar cargos en el gabinete nacional. Se especula con que a Santilli le interesaría la cartera de Seguridad, y se dijo que Ritondo tiene particular interés por estar al frente de la Secretaría de Inteligencia. Desde la Casa Rosada desmienten esas versiones y dicen que, no solo no están pidiendo esos cargos, sino que tampoco se los darían en caso de que lo hicieran.

Javier Milei, en tanto, se prepara para recibir la semana que viene a los presidentes del Mercosur que vendrán a participar de la cumbre que se realiza en nuestro país miércoles y jueves. El domingo, en la previa, estuvo con su hermana y con dos perros en un canal de streaming y, al ser consultado sobre su frenético uso de las redes sociales dijo que lo hace porque de esa forma se entera de cosas que suceden en su propio gobierno y él desconoce.

El Presidente recordó que la salida del gabinete de la excanciller, Diana Mondino, y de la titular del ARCA, Florencia Misrahi, se debieron a noticias o trascendidos que vio en X. “Te cuento cómo fue. Yo estaba revisando redes, sale una cosa que era media rara. Me escribe Lilia, me dice ‘Che, acaba de salir esto’. Lo llamo a Toto, le digo ‘¿y esto?’, lo chequea con quien era la titular de AFIP. Entonces le digo ‘pará, esto es una trampa para que a esta gente le cobren impuestos. Eso va contra mi filosofía’. Entonces le dije ‘avisale que ya la eché'", dijo.

Luego, el mandatario agregó: "O sea, esa es la ventaja de que vos estés todo el tiempo en las redes. O sea, yo estoy monitoreando todo el tiempo lo que está pasando”. Sobre la eyección del gabinete de Diana Mondino confesó que se enteró por Twitter que la Argentina había votado en Naciones Unidas --consecuente con su historia-- en contra de que se embargue económicamente a la isla. “Eso es inadmisible para mí. Si yo estoy alineado con Estados Unidos y con Israel, digamos, mi voto está claro dónde tiene que estar, ¿no? Porque es una cuestión de alineación. Entonces agarro, me entero, chequeo con mi hermana y me dice ‘Sí, votó así’. Lo llamé a Guillermo Franco, le dije ‘echala’. ¿Me comprendés?“, admitió.