Sabina Frederic: "Hay un ensañamiento con el gobernador de Formosa Gildo Insfrán"

La ministra de Seguridad, Sabina Frederic, afirmó que "hay un ensañamiento" con el gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, que es inadmisible, una provocación sistemática, lo que no quiere decir que no haya malestares en algunos sectores de la sociedad de Formosa".

En declaraciones radiales, la funcionaria nacional, de todas maneras enfatizó su rechazo a la represión.

"Rechazamos la represión en Formosa. Hicimos lo mismo que hemos hecho con todos los gobiernos. Cada vez que hubo un hecho de violencia institucional poner sobre la mesa la necesidad de que la conducción política revise lo actuado", precisó la ministra.

En tanto, Frederic advirtió que la ex ministra de Seguridad de la Nación Patricia Bullrich "ha dejado las instituciones de seguridad federales muy golpeadas, muy maltratadas, con equipamiento desmejorado".

"En este año de gestión hemos podido levantar varias áreas, todavía nos queda mucho", enfatizó la funcionaria nacional, y amplió: "No creo que por ser mujer la política de seguridad sea diferente", dijo.

"Se ofrece una posibilidad de transformar no abruptamente y de una manera insostenible, sino transformar escuchando las visiones de las mujeres de las fuerzas de seguridad, también de los varones, y siendo sensibles a las demandas de la ciudadanía", manifestó.

Al respecto, la ministra de Seguridad destacó que "la reafirmación de la condición de mujer permite, cosa que Bullrich no hizo, darle hacia adentro y afuera de las fuerzas de seguridad una mirada distinta, que atienda los problemas de inequidad internos entre mujeres y varones".

En esa línea, consideró que también deberían atender "este fenómeno trágico que estamos viviendo en la Argentina de femicidios con un nivel de crueldad realmente atroz".

"Hay una serie de complicidades que involucran varones no solo de las fuerzas de seguridad sino políticos y hasta periodistas.

Hay en toda la sociedad lugares en los que encontramos quienes son cómplices de un pensamiento calificado como patriarcal", subrayó.

Por último, aseguró que Bullrich tiene "una actitud de una gran hipocresía y mucho cinismo", y detalló: "Lo que ha hecho tanto en Villa Gesell como en alguna situación que involucra a nuestras fuerzas es hasta entorpecimiento del servicio".

"Lo hemos visto durante cuatro años que gobernaron, donde el nivel de hipocresía, de disociación entre el discurso y los hechos que han tenido ha sido catastrófico", agregó.