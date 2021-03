La AFA y los clubes hicieron su aporte en el Día de la Mujer

La Asociación del Fútbol Argentino y la mayoría de los clubes se sumaron este lunes a la campaña de visibilización de los derechos femeninos en el Día Internacional de la Mujer, ya sea a través de mensajes o videos institucionales en los que se pronunciaron contra la violencia machista.

"Soy un convencido de la igualdad de derechos, de oportunidades y de valores entre el hombre y la mujer. Todos los días, y especialmente hoy 8 de marzo les deseo un muy feliz Día Internacional de la Mujer", escribió el presidente de AFA, Claudio Tapia, en sus redes oficiales junto a placa diseñada por el Departamento de Equidad y Género de la entidad. Además de futbolistas actuales, en la imagen se puede ver a Elba Selva, autora de cuatro goles ante Inglaterra en el Mundial no oficial de México.

En tanto, la Liga Profesional eligió darle voz a diferentes referentes en actividades relacionadas con el fútbol, ya sea dirigentas, árbitras, periodistas y jefas de prensa, en un video en el que las protagonistas cuentan sus experiencias y su orgullo por los espacios alcanzados. En una medida conjunta, los equipos posaron durante el fin de semana con un cartel con la leyenda "Contra la violencia de género, somos del mismo equipo".

"Nosotras Somos Boca", tituló el "xeneize" el video publicado en las redes sociales del club con imágenes de las hinchas y las jugadoras de distintas disciplinas de la institución. En tanto, el presidente del club, Jorge Ameal, replicó el video con un mensaje muy especial: "Por los derechos conquistados y por los que faltan conquistar. Por la lucha de tantos años y por las peleas que vendrán. Por la pasión, la perseverancia y el amor de cada reclamo. Un saludo y un abrazo muy fuerte a cada una de las mujeres de Boca", escribió el dirigente en su cuenta de Twitter.

En Racing, las futbolistas sumaron su aporte a la concientización con un mensaje en contra de la violencia machista. "Este 8 de marzo no nos digas feliz día, acompáñanos y no seas cómplice", es el mensaje que exigieron las jugadoras de Racing en el video publicado en las redes sociales de "La Academia" en el marco del Día Internacional de la Mujer.

Las integrantes del plantel de fútbol femenino de Racing participaron del video focalizado en la lucha contra la violencia machista. "Queremos vivir sin miedo, queremos que dejen de matarnos, queremos que el poder judicial haga justicia y condene a los femicidas. El silencio es cómplice", exigieron las futbolistas en un video filmado en el predio Tita Mattiussi.

Independiente optó por un mensaje sobre ataques que sufren habitualmente las mujeres y la inacción de hombres por evitarlos, bajo el lema "Hoy no decimos feliz día. Hoy no celebramos. Hay que hacerse cargo". En el video participan referentes del club, como la ex arquera Luky Sandoval, integrante de Las Pioneras, la tenista Betina Buris o las actuales jugadores del plantel como Anahí Herrera y Laura Sampedro, además del escritor Eduardo Sacheri y los integrantes del plantel masculino Sebastián Sosa, Lucas Romero y Adrián Arregui.

River, en tanto, optó por una imagen icónica de la lucha de las mujeres y el lema "Nosotras vamos por más".

La mayoría de los clubes utilizaron sus cuentas oficiales tanto de Twitter como de Instagram para publicar los materiales conmemorativos. En Santa Fe, Colón y Unión armaron videos con imágenes de las mujeres deportistas que participan de la vida institucional de los clubes. Rosario Central apuntó a una declaración de "tolerancia cero contra todo tipo de violencia machista", con un video con integrantes de los planteles femeninos y masculinos, mientras que Newell's organizó un almuerzo de agasajo a las trabajadoras del club.

En La Plata, Estudiantes y Gimnasia coincidieron en la reivindicación de la lucha de las mujeres por la "ampliación" e "igualdad" de derechos. Lanús recordó que en el año "ya son 52 los femicidios cometidos en nuestro país" y se sumó al pedido de justicia y el apoyo apoyamos la lucha por el "Ni Una Menos".

Hurácan, por su parte, presentó el documental "Cuerpas Reales, Hinchas Reales", un proyecto colectivo de fotografía con hinchas Mujeres y disidencias de Argentina, Uruguay y Chile, en el que participaron varias integrantes del grupo "Huracán Feminista".

Además de los 26 clubes de la Liga Profesional de Fútbol, innumerables equipos del ascenso se sumaron a la conmemoración del Día Internacional de la Mujer con distintas campañas de visibilización.