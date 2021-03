D'Alessio: comenzó el juicio oral al falso abogado por extorsión 

Comenzó en Comodoro Py el primer juicio oral contra el detenido falso abogado Marcelo D’Alessio por intento de extorsión al empresario aduanero Daniel Traficante, a quien reclamó 600 mil dólares para evitar quedar involucrado en una causa por contrabando y no aparecer en notas periodísticas sobre el tema. Entre los acusados también se encuentran el suspendido fiscal de Mercedes, Juan Ignacio Bidone, y los exagentes de la AFI Claudio Álvarez y Rolando Barreiro. Al arrancar la audiencia, la defensa oficial de D’Alessio aludió al derecho a no ser juzgado dos veces por el mismo hecho, solicitó al Tribunal Oral Federal 2 que no continúe el debate y se unifique la causa penal con la que se sigue en los tribunales de Dolores, donde el falso abogado está acusado de espionaje ilegal y extorsión. Los jueces dispusieron un cuarto intermedio hasta el lunes de la próxima semana.

La audiencia comenzó a las 9.30 con la lectura de la acusación del fiscal Eduardo Taiano y del juez que llevó el caso, Luis Rodríguez, contra D'Alessio, Bidone y los exagentes Álvarez y Barreiro. Según la misma, D'Alessio "hacía gala de contactos con distintos organismos del Estado y decía que le proporcionaban información privilegiada" para cometer extorsión. De acuerdo a la imputación, D'Alessio llegó a pedirle 600 mil dólares a Traficante para evitar que fuera preso en la causa conocida como la "Mafia de los contenedores".

Además, le garantizaba que su nombre no iba a salir publicado en los medios luego que una nota del diario Clarín firmada por el periodista Daniel Santoro lo sindicó como presunto "cerebro" del grupo delictivo.

El falso abogado contó con la "colaboración" del entonces fiscal Bidone, quien en otra causa penal --la que investigaba el "triple crimen" de General Rodríguez-- y de “manera ilegítima" pidió los listados de llamadas de Traficante y luego se los entregó a D'Alessio, quien los mostró al empresario al intentar extorsionarlo, según la acusación.

D’Alessio, que por la emergencia sanitaria de la covid-19 se conectó via zoom desde la cárcel de Ezeiza, donde está detenido hace dos años, siguió atentamente el planteo preliminar realizado por su defensa. Su abogado oficial pidió la suspensión del juicio y reclamó al TOF 2 unificar esta acusación con lo que se investiga en el juzgado de Dolores.

Los integrantes del Tribunal, los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Enrique Signori, decidieron entonces pasar a un cuarto intermedio hasta el próximo lunes (el día semanal previsto para el desarrollo del juicio) para analizar el planteo de la defensa y decidir. El viernes pasado, el TOF 2 prorrogó por seis meses la prisión preventiva a D'Alessio porque "existe peligro de entorpecimiento del presente proceso" y aludieron a "influencias de poder que se estiman sensatas y podría conservar el encausado" en base a "la calidad de los sujetos que participaron de las maniobras".