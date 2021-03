Brasil: 11 personas murieron esperando ser atendidos en hospitales por coronavirus

La dramática situación que vive Brasil a causa de la pandemia de coronavirus presentó este martes otro episodio doloroso. Al menos once pacientes murieron en la ciudad de Taboão da Serra, en el estado de San Pablo, a la espera de una cama en los hospitales.



La secretaria adjunta de Salud de la Ciudad, Thamires May, informó que tienen 11 pacientes entubados, 16 esperando transferencia vía Cross (el sistema para transferir pacientes a otros hospitales del Estado) y otros 11 fallecidos. "Desgraciadamente, los fallecidos estaban esperando una plaza en cuidados intensivos", lamentó la funcionaria en conferencia de prensa.



El viernes pasado se registró el primer fallecimiento, y este lunes los dos últimos. La edad de las víctimas oscila entre los 52 y 95 años.



Taboão da Serra es la primera ciudad del estado de San Pablo que registra muertos por falta de camas en las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) de los hospitales y, por el momento, ya no quedan camas de terapia intensiva disponibles en sus hospitales.



La ciudad se encuentra en el área metropolitana de San Pablo, que actualmente tiene el 81,2 por ciento de sus camas de UCI ocupadas.



Distintos estados brasileños tienen los sistemas hospitalarios colapsados y algunos, como Santa Catarina o Minas Gerais en los últimos días empezaron a trasladar pacientes en avión a otras regiones.



En medio de este escenario, el presidente Jair Bolsonaro insiste en no decretar cuarentenas y en cada oportunidad que se le presenta minimiza los devastadores efectos de la enfermedad y rechaza las medidas de prevención impulsadas en el resto del mundo, como cuarentenas y restricciones a la circulación.



Según los últimos reportes sanitarios, Brasil, el tercer país con más contagios del mundo, detrás de Estados Unidos e India, y acumula 11,1 millones de contagios y 266.000 muertos.