"No va a haber ningún cambio al esquema actual", aseguró el ministro de Economía, Luis Caputo, en un intento de disimilar el desbarajuste económico y financiero producido por la escalada del dólar que ni la intervención directa del Tesoro de Estados Unidos y todas las promesas de ayuda de Donald Trump consiguen frenar.

El mensaje del titular del Palacio de Hacienda fue hecho a través de la red social X, su vía frecuente para lanzar tiros por elevación en dirección a los mercados, donde domina la convicción de que el dólar va a subir después de las elecciones legislativas del próximo domingo.

El posteo de "Toto" Caputo para intentar calmar a los mercados.





El posteo de Caputo fue en respuesta a otro de Julián Yosovitch, un periodista económico afín a la gestión de Javier Milei que habló de posibles “cambios” en el esquema cambiario tras las elecciones. Su argumento es que el dólar ya pasó el techo de la banda fijado por el equipo económico con anuencia del Fondo Monetario, y que eso le daría vía libre para pegar el salto.

El posteo de autodefensa de Caputo fue, precisamente, en referencia al esquema de bandas que sumó fracasos cada vez que la divisa superó el techo inicial de 1.400 pesos aprobado en abril último, cuando se definió el programa de Facilidades Extendidas con el principal acreedor del Estado argentino.

