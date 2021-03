Quintela y Trotta inauguraron ciclo lectivo 2021 en La Rioja y anunciaron la entrega de 20 mil computadoras

El gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela inauguró el ciclo lectivo 2021 junto al ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta. Como parte de la apertura del año escolar, se llevo a cabo con el lanzamiento del programa Rosario Vera Peñaloza por medio del cual la provincia, con fondos propios, entregará 20 mil computadoras a alumnos de 4º, 5º y 6º grado del Nivel Primario. El gobierno riojano apuesta a fortalecer el Plan Provincial de Accesibilidad y Conectividad Digital.

Quintela y Trotta participaron del acto que tuvo lugar el martes en la Escuela Nº 164 “Juana Loreto de Argüello”, ubicada en el barrio Puerta de La Quebrada, en el extremo Oeste de la capital provincial. Luego, se dirigieron al Departamento Chilecito, a la localidad de Sañogasta donde inauguraron el Jardín de Infantes N° 84 y las refacciones realizadas en la Escuela Nº 29 "Provincia de Mendoza”.

Un programa inclusivo

“Compramos estas computadoras para los alumnos de 4º, 5º y 6º grado, pero asumo el compromiso público que el año que viene vamos a completar la entrega de computadoras para todos los grados de la primaria”, remarcó Quintela sobre el programa Rosario Vera Peñaloza.

El gobernador anunció, además, la entrega de guardapolvos a 30 mil chicos del Nivel Primario de toda la provincia que serán fabricados en La Rioja, apostando de esa manera a la matriz productiva local.

El programa "Rosario Vera Peñaloza" es un plan provincial de accesibilidad y conectividad digital. Este año, este programa entregará 20 mil computadoras a alumnos y alumnas del nivel primario.

Con esta iniciativa, se busca generar mejor conectividad y la incorporación de contenido educativo para ser utilizada por los alumnos de manera offline como en zonas rurales donde no hay conexión, lo que reduce así la brecha digital.

Por su parte, el ministro Trotta destacó la labor de los docentes y consideró que “es muy importante este paso que estamos dando acá en La Rioja en este regreso a una presencialidad cuidada, porque esta escuela no es la escuela que soñamos, es la escuela de la transición de la pandemia: es la escuela del tapabocas. En este regreso tenemos que garantizar no solo el regreso a la presencialidad sino también sostenerla porque todos somos conscientes que la pandemia no ha terminado”.

Trotta sostuvo que la escuela "tiene un rol fundamental para construir una sociedad igualitaria, para romper los estereotipos y atacar la violencia machista, porque atacar la violencia machista también implica cómo abordamos la educación sexual integral".

Por su parte, el ministro de Educación de La Rioja, Ariel Martínez, manifestó: “Creemos en las mejores condiciones para nuestro sistema educativo y en los acuerdos, en los consensos, en el desarrollo y en la construcción colectiva que nos permitan generar políticas educativas territoriales. De esta forma, podremos transitar la nueva normalidad que trae aparejado nuevos desafíos. Los actores que conformamos el sistema educativo estamos preparados para responder".