Denuncian al Banco de La Pampa por solicitar medidas corporales a postulantes

El Banco de La Pampa se convirtió en noticia en las últimas horas, luego de que una joven compartiera en sus redes sociales que en el currículum vitae (CV) que la institución solicita pide las medidas corporales de las postulantes.

"Me intriga saber porque en el Banco de La Pampa, al momento de cargar tu CV, te pide tus medidas. ¿Acaso si no sos 90-60-90 no te toman?", escribió en su cuenta de Twitter la neuquina Jazmín Aldazaba.



La joven compartió una captura de pantalla del formulario que se encontró cuando quiso cargar sus datos y antecedentes laborales para aspirar a un trabajo en la sucursal bancaria de su ciudad.

En diálogo con La Mañana de Neuquén, Aldazaba relató que comenzó a buscar trabajo "para mejorar su situación" y que envió su currículum a varias plataformas y sitios. "Al hacerlo en la página oficial del Banco de La Pampa me llevé una sorpresa, porque en la sexta y última de las pestañas, la entidad le pide que complete con medidas corporales, altura y peso", detalló.

"Al principio me pareció raro que me pidan las medidas. Primero dije 'bueno, será para la ropa', pero luego reflexioné y me planteé que las medidas corporales no influyen en la ropa porque en ese caso me preguntarían el talle", explicó.



Además, la joven señaló que "en la página principal del Banco Provincia de La Pampa se invita a que 'digamos no a la violencia contra las mujeres', lo que indigna un poco más". "Las medidas no debería influir en el proceso de selección previo", remarcó.

La postulante consideró que "este proceso de búsqueda laboral atrasa" y cuestionó: "Cómo puede ser que sigan pidiendo qué tipo de medidas tenemos para ver si entramos dentro de lo que la empresa quiere. Ese pedido de medidas me hace creer que si no tengo 90-60-90 no voy a poder entrar".

"Nos da rabia que siga pasando. A una colega con la que estoy trabajando le pasó lo mismo. Y cuando se lo expuse nos indignamos las dos porque creemos que nuestro cuerpo no puede limitar nuestra capacidad", enfatizó.

"Ojalá que este mensaje llegue a alguien, reflexione y cambie la forma de tomar gente", concluyó.