La Conmebol expulsó a Baldassi del Comité de Árbitros

La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) expulsó hoy a Héctor Baldassi del Comité de Árbitros, en consonancia con el pedido de la Asociación del Fútbol Argentino, que hizo notar la incompatibilidad de Baldassi como miembro del Comité y como diputado nacional al mismo tiempo.

Claudio "Chiqui" Tapia, titular de la AFA, había argumentado en 2019 que los requisitos de idoneidad de la Conmebol no permiten ser integrante de un comité y ocupar un cargo político al mismo tiempo.



"No puedo dejar de poner a su consideración el reproche que merece el presidente de la Comisión de Árbitros de la Conmebol, máxime cuando es competencia exclusiva de su presidente las designaciones ", expresó la AFA en 2019, después de la Copa América de Brasil.



"Wilson Seneme es presidente de una Comisión que integra el argentino Héctor Baldassi, que no solo no representa a AFA, sino que su designación ha sido cuestionada por el suscripto, entendiendo que el cargo político de diputado nacional que éste ejerce en la Argentina puede generar conflictos de intereses con la AFA en su condición de miembro de la Conmebol, cuestionamiento que no fue analizado ni resuelto", se argumentó en aquella ocasión.



Baldassi, de 55 años, fue uno de los árbitros más destacados en el referato argentino de la primera década de este siglo. Inclusive llegó a arbitrar en el mundial de Sudáfrica, en 2010.

Retirado del arbitraje, se sumó al PRO y en 2013 fue electo diputado nacional por Córdoba. Cuatro años más tarde, con el partido de Mauricio Macri integrado en Cambiemos junto con la UCR y la Coalición Cívica, fue reelecto para un nuevo mandato como diputado, que vence a fin de 2021.