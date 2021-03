Una iniciativa popular contra la privatización

Legisladores nacionales y porteños del Frente de Todos (FdT) anunciaron hoy que impulsan, junto a organizaciones ambientales, una iniciativa popular para "derogar la privatización" de Costa Salguero y evitar que el Gobierno de la Ciudad venda una parte de esas tierras ribereñas y habilite allí la construcción de edificios.



"Vamos a presentar un proyecto de ley mediante una iniciativa popular para derogar la privatización que propone Horacio Rodríguez Larreta", dijo hoy el senador nacional por la Ciudad de Buenos Aires Mariano Recalde (FdT), al encabezar una conferencia de prensa frente a la Legislatura porteña. La iniciativa popular también busca que en Costa Salguero "se haga un parque público", añadió.



En ese marco, Recalde explicó que la Constitución de la Ciudad prevé el mecanismo de la iniciativa "para presentar proyectos de ley que obligatoriamente tengan que tratarse en la Legislatura, y que no dependa de la discrecionalidad de la mayoría".



El FdT cuenta con 17 bancas en la Legislatura porteña, de un total de 60; mientras que Vamos Juntos tiene 26 y, a su vez, forma un interbloque con UCR-Evolución y el Partido Socialista, sumando así 37 legisladores.



"Vamos a superar con creces el número de firmas que exige la Constitución de la Ciudad para que este proyecto deba ser tratado, que es el 1,5% del padrón electoral", añadió el senador.



Luego, explicó que la presentación del proyecto "requiere de algunos trámites burocráticos", pero afirmó que el FdT espera tener pronto la habilitación "para poder salir a la calle a seguir convocando más promotores y promotoras, como los que ya hoy se han sumado, y al conjunto de la ciudadanía".



Entre las organizaciones que acompañan la iniciativa del FdT se encuentran la Alianza por el Clima, los Jóvenes por el Clima, Eco House y el Colectivo de Arquitectas en Defensa de las Tierras Públicas.



Rosa Aboy, integrante del Colectivo de Arquitectas, participó de la conferencia de prensa y agradeció a quienes "dieron el puntapié inicial" al proyecto de ley, el cual "permitirá mostrar que somos muchos más que los 7.000 inscriptos en la audiencia pública, muchos más que una identidad política la que se opone a la venta de los espacios públicos ribereños en la Ciudad".



Por otra parte, Aboy explicó que el Colectivo de Arquitectas se formó en septiembre de 2020 como "reacción a este intento de venta y privatización del territorio público ribereño de la Costanera Norte".



En octubre de 2020, la Legislatura aprobó en primera lectura, con votos del oficialismo y aliados, el proyecto de ley de rezonificación de Costa Salguero, una iniciativa del Ejecutivo porteño para habilitar la construcción de edificios.



Entre noviembre de 2020 y enero de este año se hizo en la Legislatura una audiencia pública virtual para debatir la rezonificación, en la que se inscribieron más de 7.000 personas y más del 97% de los oradores rechazaron la privatización.



"Privatizar el río y construir allí una barrera de edificios no solamente es un desacierto en términos urbanísticos sino también en términos de nuestra memoria y nuestra identidad", dijo Aboy al continuar con su intervención.



Y afirmó: "Desde la diversidad de identidades políticas que nos caracteriza, apoyamos este proyecto porque nos acerca a la ciudad que queremos: una ciudad más equitativa. Y nos permite recuperar algo que es parte de nuestra identidad porteña: la Costanera Norte, que nació como espacio público para uso y disfrute de toda la población".



De la conferencia de prensa también participó la diputada nacional por la Ciudad Gabriela Cerruti (FdT), quien se refirió a la causa judicial por la venta de Costa Salguero.



"La primera votación de esta Legislatura para desafectar del dominio público y permitir la venta de los terrenos de Costa Salguero --recordó-- fue en una madrugada de diciembre de 2019. Nuestro bloque votó en contra porque sabíamos que son terrenos públicos que no pueden ser puestos a la venta con una ley de una sola lectura", dijo.



La ley, autoría del jefe de Gobierno Horacio Rodríguez Larreta, impulsaba la venta de una parte del predio ribereño Costa Salguero, ubicado en la Costanera norte y en las inmediaciones del aeroparque metropolitano, y fue aprobada en la última sesión de 2019 con votos del oficialismo, que en ese momento contaba con la mayoría necesaria.



Tras dicha votación, Cerruti inició, junto al Observatorio del Derecho a la Ciudad, una causa en la justicia porteña para impedir la venta, y un fallo de segunda instancia mantiene actualmente suspendida la operación.



"Esa ley es anticonstitucional y no tiene validez", afirmó Cerruti, y añadió: "Esperamos que la causa judicial termine por darla de baja y que podamos dar una discusión de cara a la ciudadanía sobre qué modelo de ciudad queremos".



"En la Ciudad de Buenos Aires el cemento nos impide acceder a otro clima y a los espacios públicos --afirmó-- todo en favor de un concepto inmobiliario de venta y de negocios".



"El río es nuestro derecho al horizonte, tenemos 60 kilómetros de costa y no accedemos a casi ninguno, ya que es un privilegio para quienes lo ven desde las torres", agregó.