Petroleros amenazan con paralizar la región por despidos en Formosa

El secretario General del Sindicato de Trabajadores de la Industrialización Privada del Petróleo y Gas de Salta y Jujuy, Sebastián Barrios, le dijo a Salta/12 que ya agotaron todas las vías formales de pedido tanto a la empresa de gestión estatal que realiza sus trabajos en Palmar Largo, Formosa, como con el Ministerio de Trabajo de Nación solicitando su intervención para imponer la ley, ya que aún rige el decreto nacional que impide los despidos.

Barrios aseguró que ni el gobierno formoseño, ni el Estado nacional contestaron sus reiterados pedidos y que por eso, si no llega ninguna respuesta hasta el lunes 15, el mismo martes recurrirán a un paro total de actividades en todas las ramas petroleras, esto es yacimientos, refinería y gas licuado por tiempo indeterminado. Medida que si se prolonga en el tiempo, podría afectar el abastecimiento.

El referente sindical señaló que es imposible entablar algún tipo de diálogo con los funcionarios de Formosa y los directivos de la empresa REFSA “y la verdad que los despidos ya se han materializado y a la fecha ni siquiera les han pagado la indemnización, desoyendo el DNU Nacional que lo impide”, destacó.

Los gremialistas señalan que la firma despidió sin causa el pasado 28 de febrero a 26 trabajadores, de los cuales 19 son salteños procedentes del departamento San Martín, “con el agravante que 10 están dentro del grupo de riesgo por el Covid, por lo que reubicarlos es imposible”, añadió Barrios.

Acotó que también le pidieron al gobierno de Salta, a través del ministro de Producción Martín de los Ríos, “que hable con su par formoseño para poder restablecer esta gente a su trabajo”. El líder sindical, añadió que “podrían ponerlos en un diagrama de suspensión por falta de producción en el yacimiento, o cualquier otra medida que manda el decreto nacional, pero no despedirlos”.

También explicó que el Estado provincial se hizo cargo de ese emprendimiento en enero, y ya en febrero decidió comunicarle a las empresas contratistas que prescindirían de sus servicios, “lo que hizo en definitiva que sus empleados se queden sin trabajo”. Pero a su vez, denunció que a algunos, como a los enfermeros, les ofrecieron volver pero bajo otros convenios colectivos de trabajo “tratando de precarizarlos”.

“No entendemos cómo el Ministerio de Trabajo de la Nación aún no dictó la conciliación obligatoria”, sostuvo extrañado, “se debería abrir un período de diálogo que aún no llegó”, agregó. “Entendemos la complejidad de Formosa y su dirigencia, pero el Estado Nacional tiene injerencia y debería intervenir”, consideró, por lo que afirmó que además de las tres provincias que irán al paro, es muy posible que con el correr de los días, si no se arriba a una solución, adhiera toda la federación que los nuclea.

Por último Barrios alertó que si el conflicto continúa y se expande, puede llegar a afectar en la provisión de combustibles “pero deberían pasar dos o tres días seguidos de paro para que esto suceda”. Y se mostró preocupado por el momento crítico que están atravesando todos los yacimientos de la región por la falta de producción. “Nos hemos quedado sin herramientas, no es que fracasamos en las negociaciones, sino que ni siquiera se pudo entablar un diálogo”, culminó.

Con respecto a la mesa de crudos que ese sindicato le pidió que conforme a De los Ríos, integrada por empresarios y los estados municipal, nacional y provincial, contó que para el viernes ya está previsto un encuentro con los directivos de Refinor, firma que explota el yacimiento de Campo Durán. Mientras que la semana que viene se sumarán otros productores, refinadores y las distribuidoras de combustibles. Aunque sigue faltando la presencia de la Secretaría de Energía, “el ministro está haciendo gestiones para que manden a alguien porque hay cuestiones que exceden a la provincia”.

El objetivo de la mesa, detalló, será pensar estrategias en conjunto para atraer inversiones, defender los puestos laborales y fijar una política de precios.