Enzo Baglivo: Tras el dolor, una nueva esperanza

El 15 de marzo el futbolista de Temperley Enzo Baglivo, quien sufrió graves secuelas físicas tras un accidente de tránsito, viajará a Guadalajara, México, para comenzar otra etapa de su tratamiento. El 18 de octubre de 2019 el automóvil que conducía por la avenida 25 de mayo, en Lanús, fue embestido por un conductor que pasaba semáforos en rojo. Por el choque, a Baglivo se le inflamó la médula ósea y se le dañó la vértebra cervical y perdió el 85 por ciento de su capacidad motriz. Sólo puede moverse del pecho hacia arriba.

Sus amigos y compañeros del ambiente futbolístico iniciaron una campaña para recaudar fondos que ayuden a su tratamiento. Entre ellos, el ex jugador de Talleres de Remedios de Escalada Cristian Marinich, quien se puso la causa al hombro (@TodosConEnzo, en redes sociales). Fue él quien llegó a las autoridades de la AFA, que se hará cargo de los costos del viaje e internación de Baglivo en México.

El tratamiento constará de dos etapas. En la primera se le implementará un chip en la zona lumbar con un control remoto con doce funciones que le permitirían activar los abdominales, las piernas, los intestinos, la vejiga y otros grandes músculos de la parte media hacia abajo. “De esa forma podría ponerme de pie o dar algunos pasos e ir al baño con normalidad. Recuperaría algunas de las funciones que perdí”, le explicó Baglivo a este diario.

La segunda parte será un tratamiento con células madre que le ayudaría a recuperar sensibilidad y motricidad fina de músculos que hoy no tienen reacción. “Es muy esperanzador, pero no quiero ilusionarme de más”, agregó el ex futbolista nacido el 13 de enero de 1993. Serán alrededor de 35 días en México. “Tengo las mejores sensaciones. Quiero que llegue ya, quiero estar en México poniendo todo para que mi cuerpo reaccione y recupere un poco de la independencia que perdí”, se ilusiona.

Marinich fue quien realizó las gestiones para concretar una reunión con Claudio Tapia, el presidente de la AFA. Durante el encuentro, el dirigente garantizó colaboración económica. Al mismo tiempo, los jugadores de Talleres de Remedios de Escalada y Temperley le harán un homenaje cuando se enfrenten por la Copa Argentina, en fecha a confirmar. Para eso ya tienen logo y hasta jugarán con una pelota alusiva. Ambos clubes son referenciales para Baglivo.

El ambiente del fútbol se ha movido mucho. El 29 de diciembre de 2019, en la cancha de Talleres de Remedios de Escalada, Esteban Andrada, Daniel Osvaldo, Lautaro Acosta, Javier Zanetti, Germán Denis y Jorge Higuaín fueron parte de un partido solidario para continuar con su tratamiento. También contó con el apoyo de, entre muchísimos otros, Mario Kempes, Sebastián Verón, Sergio Agüero, Maxi Rodríguez, José Sand y Nicolás Tagliafico. Del ambiente artístico se sumaron los cantantes León Gieco y Daniel Agostini y los actores Guillermo Francella y Eva Dominici.

En tanto, el jugador realiza trabajos de rehabilitación los lunes, miércoles y viernes. “Los tomo como un entrenamiento”, le contó a Página 12. “Almuerzo sano, vuelvo cansado y duermo siesta. Además tengo proyectos personales que me ayudan a ocupar la cabeza”. Entre ellos, aprender a hablar inglés y hacer el curso de director técnico: “Me voy preparando para la vida que viene”. Actualmente vive con su mamá en la misma casa de su infancia mientras proyecta la construcción de otra casa que se adapte a sus necesidades actuales.

“No me gusta pensar en las cosas que no podré hacer sino en las cosas que sí podré hacer, que serán muchísimas, más allá de la efectividad del tratamiento. Estoy bien de la cabeza, puedo pensar, me puedo desenvolver en la vida. Necesito de una persona que me asista, pero estar bien de la cabeza me permite hacer muchas otras cosas. Como estudiar, trabajar y formar una familia”, explica Baglivo. “Claro que a veces tengo días de mierda, pero se me pasa. Dura poco”, agrega antes de remarcar el apoyo de su familia, amigos y de su novia, Estefanía, “una mina de fierro”. “Ellos son quienes me mantienen el ánimo siempre arriba”.

Baglivo siente que ya pasó lo peor, que fue el tiempo de internación en plena cuarentena por Covid 19: “Era un aislamiento estricto. No podían entrar visitas. Me sentía solo. En esos momentos me replanteaba cosas. Fue un momento bravísimo. Pero se superó. Gracias a Dios, cada una de las personas que me quiere estuvo a mi lado y me hizo sentir su cariño para superar esos malos ratos”.

Tanto Baglivo como Marinich destacaron el agradecimiento a la AFA y a los clubes que hicieron gestiones o tuvieron actos de apoyo para su situación. Entre ellos, Talleres de Remedios de Escalada, Temperley, Lanús, Banfield, Unión de Santa Fe, Los Andes, Arsenal, Independiente, River, Racing, la Selección Nacional y la gente en general que colaboró con la compra de alguna rifa recaudatoria o donó camisetas para sortear. Y, también, como destaca Baglivo, “el personal de la clínica de rehabilitación CIARE. Doctores, enfermeros y todos los empleados a los que debo tanta gratitud”.