Imputaron a 20 corralones 

La Secretaría de Comercio Interior imputó a veinte empresas del sector de materiales para la construcción por "no brindar la información que había sido requerida con el fin de verificar el abastecimiento de insumos sensibles para la actividad", informó esa dependencia. "Oportunamente, la Subsecretaría de Políticas para el Mercado Interno intimó a más de sesenta empresas del sector a que provean información respecto a volúmenes de producción, fabricación y venta de productos, capacidad productiva, precios y acopio de sus productos con el objetivo de determinar el motivo de los faltantes. Ante la falta de respuesta de la mayoría de las empresas, se reiteró el pedido de información. Pero como no hubo ningún tipo de presentación hasta hoy, se decidió imputar a veinte compañías. Las empresas podrán realizar su descargo hasta el 23 de marzo. En caso de no remitir información alguna serán pasibles de multa, clausura, inhabilitación, decomiso, suspensión según establece la Ley de Abastecimiento", detalló Comercio.