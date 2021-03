Otra fiscal bajo sospecha

Martín Mazzeo, abogado defensor de la suboficial del Servicio Penitenciario que denunció a sus jefes por violación y fue despedida, denunció por su parte a la fiscal de Santa Fe Alejandra Del Río Ayala, a quien acusa de frenar el avance de la causa penal que debiera indagar en el abuso sexual referido.

El letrado radicó la denuncia ante el Ministerio Público de la Acusación que conduce Jorge Baclini y al fiscal regional de Santa Fe, Carlos Arietti. Según contó a Rosario/12, se basó en un audio que recibió y en el que un allegado a la abogada de uno de los jefes penitenciarios denunciados le pidió a la fiscal que no impulse el avance de la investigación. "El problema no es que la abogada llame a la fiscal, sino que la fiscal se hizo eco de ese pedido", observó Mazzeo.

El abogado contó, además, que el psiquiatra de la suboficial penitenciaria fue relevado de su secreto profesional y afirmó que la mujer presenta secuelas típicas de toda víctima de abuso sexual. Lo grave es que fue a Fiscalía el año pasado para declarar, pero lo mandaron de regreso. "Una secretaria salió y le dijo que viniera en otro momento porque en ese momento no lo podían atender", comentó Mazzeo.

Por esa denuncia, la investigación penal pasó a manos del fiscal Roberto Olcese, quien se comprometió a tomar declaración testimonial al psiquiatra de F.M.

"El psiquiatra es contundente, y Fiscalía no quiso escucharlo todavía. Si lo escuchan, no hay otro camino que la audiencia imputativa contra quienes eran director y subdirector en ese momento del penal de Coronda", dijo Mazzeo, en alusión a E.S. y P.M. que ahora siguen cumpliendo cargos jerárquicos en el Servicio Penitenciario. Sus nombres se publican solamente en iniciales porque no están imputados, precisamente.