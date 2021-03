"El gobierno no modificará la propuesta"

Desde Santa Fe

“Mañana comienza un ciclo lectivo histórico”, dijo la ministra de Educación Adriana Cantero. Aún no sale de su asombro por la decisión de Amsafé de rechazar el aumento que ofreció el gobierno de Omar Perotti y demorar 48 horas el regreso a las aulas, hasta el miércoles. “Es muy sorprendente y preocupante porque es una de las mejores propuestas del país”. Y marcó la gran contradicción: cómo se explica que la misma oferta que aceptó la paritaria nacional (34,5% en tres cuotas: marzo, julio y setiembre) que la provincia mejoró (35% y 36% en algunos casos y en los mismos tramos), acá se la rechace. Allá se la aplaude y acá se la desestima. “No se entiende”. Cantero les pidió a los docentes que reflexionen, que valoren el contexto de una “pandemia que atraviesa nuestras vidas” y “el esfuerzo muy importante que hace la provincia”. “Que lo sumen al beneficio del boleto educativo gratuito” y “a todo lo que se ha hecho para mejorar las condiciones integrales” de las escuelas. “Les pido razonabilidad y compromiso”. Y ponderó las buenas: inversiones por más de 36.000 millones de pesos para la vuelta a clases (ver aparte) y un programa de vacunación que el fin de semana ya había inmunizado a 42.000 trabajadores de la educación. “Estamos cerca del 50% de la población adulta en las escuelas” y “la expectativa es llegar al 100% (83.000 personas) a fin de marzo”, celebró.

La vuelta a las escuelas es un gran desafío –dijo Cantero-. “Empezamos un ciclo escolar que es histórico”. “El comienzo de un nuevo formato en este tiempo tan complejo, en búsqueda de la mayor presencialidad posible y después de un año tan difícil como 2020”. El método es el que ya se conoce, de alternancia: “una semana en la escuela y otra en casa”. “Hemos trabajado muchísimo, invertimos 1.500 millones de pesos para adecuar 3.200 edificios escolares que tiene Santa Fe, que dicho sea de paso, no los recibimos en las mejores condiciones” del gobierno de Miguel Lifschitz. “Hoy, la mayoría de las escuelas está mejor para iniciar las clases, que en 2019”.

--Los dirigentes gremiales dijeron que la propuesta es “buena”, pero Amsafé la rechazó.

--Es muy sorprendente y preocupante. La oferta es la mejor en el país, posiciona al salario docente de Santa Fe entre los mejores de la región. Contemplamos casi todos los requerimientos de los gremios. La paritaria provincial propone una gradualidad (marzo, julio y setiembre) que es exactamente la misma que fue aprobada en la paritaria nacional. Aprobada y aplaudida.

--¿Aplaudida?

-.Por supuesto. La paritaria nacional fue recibida con entusiasmo por todos los gremios con representación nacional. La cronología del aumento es la misma: marzo, julio y setiembre. Incluso, la provincia mejoró el porcentaje porque del 34,5% nos fuimos al 35% en la mayoría de los casos y en algunos, al 36%. Una mejora importante. Ha sido el producto de un diálogo muy anticipado que se inició hace un mes y medio. Y se completa con acuerdos pedagógicos, mejoras de las condiciones de trabajo, los comités mixtos de higiene y seguridad, licencias covid, reemplazos asegurados, creación de cargos que saldan deudas muy importantes, provisión de materiales, compra de equipos tecnológicos. Un Estado presente, comprometido con la educación.

El rechazo de Amsafé “sorprendió” porque los propios dirigentes dijeron que la propuesta es “buena”. “Llama la atención”. “No se entiende cómo se puede aprobar una paritaria nacional con un criterio y el mismo criterio es rechazado en la paritaria provincial, que además mejoró la propuesta. No se entiende”, planteó la ministra. “Además, sorprende la poca gente que fue a votar en un tiempo que nos compromete con la restitución del vínculo pedagógico en la presencialidad, después de un año de distanciamiento. Sorprende que muy pocos docentes hayan manifestado su voluntad a la hora de discutir la propuesta”.

--Hay más de 57.000 docentes. Votaron 25.000 y el rechazo se resolvió por 12.000 votos y una diferencia de 1.000.

--Esperaba mayor participación en un tiempo que nos compromete como ciudadanos y educadores. Y decidir a conciencia la posibilidad de asegurarles a los chicos que esperan con tanta expectativa el espacio presencial.

--¿Hubo alguna cuestión política?

--No lo sé. No conozco la vida interna del gremio. El Estado no debe intervenir. Somos respetuosos de la institucionalidad, nos vinculamos con las comisiones provinciales que tienen el voto de las bases. Pero me parece que esta situación amerita una reflexión y un análisis contextualizado en el momento en que todos los educadores reciben esta propuesta paritaria.

--¿Qué les pide a los docentes? Vienen un paro el lunes y martes y otro votado para el 23 y 25 de marzo.

--Les pido un análisis comprometido, que piensen en el contexto que vivimos. La pandemia atraviesa nuestras vidas. Estamos haciendo un gran esfuerzo para recuperar el vínculo esencial en la escolarización de los chicos y la posibilidad de construir espacios compartidos para la presencialidad. Les pido razonabilidad y compromiso. Que vuelvan a leer la propuesta, que es una muy buena y analicen el salario que rechazan cobrar. Que lo sumen al boleto educativo gratuito y comprendan el esfuerzo que se ha hecho para mejorar las condiciones de trabajo.

--¿Podría haber alguna mejora?

--Nuestra voluntad de diálogo está expresada en el acta paritaria donde dejamos abierta una mesa técnica permanente. La propuesta está firme. No vamos a modificarla. No estamos en condiciones de hacerlo porque es el trabajo sostenido con los gremios. Es la mejor propuesta posible.

--¿Que puede pasar mañana?

--Los docentes de Sadop aceptaron la propuesta y también lo hicieron los asistentes escolares de UPCN y ATE. Ellos estarán en sus puestos. Yo pienso que en algunas escuelas estatales habrá también maestros que esperen a sus niños.

--¿En las escuelas públicas?

--Sí, creo que sí. En algunos lugares, algunos maestros nos hicieron saber que prepararon con entusiasmo la vuelta a clases. Esperemos el 15. Santa Fe es una provincia que garantiza el derecho a la huelga, pero también la libertad de trabajo.