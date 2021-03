Hay focos en Tandil y Cariló

Desde el miércoles se vienen produciendo incendios forestales en la zona de Tandil y desde el viernes también hay alerta por algunos focos en la localidad balnearia de Cariló. La situación es más compleja en Tandil, donde los bomberos trabajan en la zona de la cantera del Cerro Los Naranjos, donde se registraron los primeros focos. La tarea se complicó porque se trata de una zona de difícil acceso, motivo por el cual las autobombas se encuentran ubicadas a unos 500 metros del epicentro de las llamas. La tarea principal está centrada en evitar que el fuego se extienda hacia los lugares poblados.

Los bomberos utilizaron retroexcavadoras del municipio local, para levantar montículos de tierra, para tratar de impedir el avance de las llamas. Desde el viernes se cuenta con el aporte de un avión hidrante enviado por las autoridades del Plan Nacional de Manejo del Fuego.

Ante la gravedad de la situación, en esa zona de Tandil se solicitó a los vecinos que tienen en sus viviendas piletas de natación llenas que estén atentos a la posibilidad de que los bomberos les pidan agua. Tal como ocurre con los incendios en la Patagonia, las autoridades descartan, en principio, que los incendios se hayan producido por causas naturales. Ramón García, jefe del cuartel central de Tandil, aclaró no obstante, y a pesar de las sospechas, que “si fue intencional o no, aún no se sabe” a ciencia cierta.

En Tandil, las zonas más afectadas son la cantera Carba y los alrededores del Hotel Elegance, además del Camino Encantado. Se calcula que la superficie comprometida por el fuego es de entre 130 y 150 hectáreas y todavía no se pudo relevar la magnitud del daño.

Según lo informado por Defensa Civil de Tandil, el viernes se sumaron grupos de bomberos de localidades vecinas, con lo que se supera el centenar de personas que combaten los incendios.

El clima juega un papel importante, dados los fuertes vientos, que fueron cambiando de dirección. Este fin de semana el tiempo es bueno, a pleno sol, con temperaturas inferiores a los 30 grados. Recién el martes se prevén lluvias que servirían para colaborar con la tarea de control del fuego.

Desde la ciudad de Mar del Plata, se informó que dos equipos de brigadistas acudieron en ayuda, por orden de la Superintendencia de Seguridad Siniestral bonaerense, para ponerse a disposición de las dotaciones que combaten los incendios, tanto en Tandil como en Cariló.

Desde la Municipalidad de General Pueyrredon informaron que una delegación de 10 bomberos con dos móviles se sumó a la labor que se lleva adelante en Cariló para apagar incendios forestales y que lo propio se hizo con los incendios en Tandil.

Por orden del jefe de policía a través del Superintendente de Seguridad Siniestral, el comisario mayor Julio Poles, distintos recursos de emergencias se pusieron a disposición para atacar con mayor eficacia los episodios de riesgo en las zonas mencionadas.

En la tarde del viernes, se informó que se había logrado controlar los focos en Cariló. Los equipos enviados desde Mar del Plata fueron encabezados por el jefe de Bomberos de Mar del Plata. Alberto Gabba, y por el director de la Brigada Forestal, Pablo Polarolo. Por otro lado, se dijo que la situación en Pinamar, hacia donde se había extendido el fuego con epicentro de Cariló, ya está totalmente controlada. Ahora se están realizando guardias de cenizas en diferentes sectores.

Respecto de los incendios en Tandil, en Mar del Plata se dijo que el viernes salieron hacia aquella ciudad 10 efectivos de la Brigada Forestal, a los que se sumaron cinco bomberos.

Vecinos de Tandil dijeron que el humo producido por el fuego se comenzó a percibir desde el miércoles, en la zona de la cantera del Cerro los Naranjos. Las llamas avanzaron, y desde la noche del jueves los bomberos tuvieron que reforzar los trabajos para evitar el avance de las llamas.