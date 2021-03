Campo Quijano: Estudiantes de minería esperan volver a la presencialidad el lunes

Desde la semana pasada, los estudiantes del anexo de la Tecnicatura Superior en Minería del Instituto de Formación Docente N° 6028 de la localidad de Campo Quijano, exigen el regreso a la presencialidad para iniciar el ciclo lectivo y que se emprenda la gestión para cumplir con sus prácticas profesionales. Luego de varias manifestaciones públicas, desde el municipio se comprometieron a contratar ordenanzas y emprender las refacciones del edificio necesarias para garantizar el retorno a las aulas.

Los estudiantes piden la renuncia del rector Abel Carmona, ya que consideran que no concurre a su puesto de trabajo y además señalan que ocupa tres cargos simultáneos como directivo en Campo Quijano, San Antonio de los Cobres y Tartagal.

La estudiante de tercer año de la tecnicatura, Karina Osuna, aseguró ante Salta/12 que gracias a la iniciativa de sus pares pudieron tener respuestas ante las demandas. Tras reiteradas notas presentadas y sin lograr soluciones, emprendieron un abrazo simbólico al colegio y una manifestación en el centro de la Capital de Salta el viernes último.

"La iniciativa siempre fue de los alumnos", expresó, debido a que existe un gran cuestionamiento al rector Carmona. Al reclamo también se sumaron docentes. Ayer, el intendente Carlos Folloni, anunció que ya se dispuso de ordenanzas de maestranza para la limpieza diaria y el efectivo cumplimiento de los protocolos. Además, sostuvo que en los próximos días se cambiarán las chapas para evitar las filtraciones que sufre el lugar.

Así se encontraban las instalaciones del terciario

Folloni recorrió el establecimiento junto al secretario de gobierno Adrián Guaimas y el director de servicios públicos Facundo Quintana, quienes supervisaron las obras de refacción que se están haciendo en la tecnicatura. Los funcionarios fueron recibidos por la directora de educación superior Elizabeth Carrizo y la supervisora general Sira Tabarcache.

Osuna afirmó que todo parece indicar que el inicio de la presencialidad estaría garantizado para este lunes, pero hasta ayer, ningún alumno había recibido una notificación que les indicara cómo iba a ser dicha vuelta. Por su parte, el rector Carmona afirmó ante el medio local FM Auténtica reafirmando que el regreso a la institución sería a partir de mañana. La matrícula actual de la tecnicatura tiene 215 estudiantes.

Además del reclamo por la vuelta a las clases presenciales, el pedido también es por las prácticas profesionales. "Nuestra carrera necesita tener una formación profesional y eso involucra tener prácticas", cuestionó Osuna. Desde febrero se envió el proyecto a la conducción del terciario para que la Dirección de Nivel Superior del Ministerio de Educación de Salta, autorice las prácticas que las empresas mineras ya habían aprobado.

En el abrazo simbólico

"No movieron un pelo y recién el 10 (de marzo) mandan ese proyecto que había presentado la coordinadora de carreras (Carolina Mazzieri)", relató la estudiante. Con esa gestión "en parte estaría encaminada" esa problemática.

La tecnicatura, es un anexo del IES N°6028 de San Antonio de los Cobres, que funciona en Campo Quijano desde el año 2013. Hasta el momento, tiene 56 egresados de los cuales el 51% ya trabaja en empresas mineras de Salta y Jujuy. Debido a la alta demanda, desde hace tres años se solicita que exista una nueva comisión ya que el Ministerio de Educación dispuso un cupo en el ingreso (este año ingresaron 83) por el espacio físico del anexo. Además, piden que deje de ser considerada un anexo.

Piden la renuncia

Tras la falta de respuestas directas por parte de Carmona, los estudiantes pidieron su renuncia. Denunciaron que en el 2020 la autoridad no se comunicó con el resto de sus pares, y que además, no gestionó la solución ante los problemas planteados. Solamente el 8 de febrero se realizó un acta en donde quedó expresado que el edificio no se encontraba en condiciones para tener un regreso a la presencialidad.

Lo que más indigna al estudiantado es la ausencia de Carmona en todo este tiempo, pero el rector afirmó en un medio local que trabajaba desde la virtualidad.

Cuando realizaron el abrazo simbólico a la institución, el miércoles 10, el rector se hizo presente en el edificio para mantener una reunión con las demás autoridades. Al darse por enterados, los estudiantes irrumpieron en el encuentro y le manifestaron expresamente que debía renunciar. En todo el planteo, Carmona se mantuvo en silencio. Osuna denunció a este medio que "todo el tiempo desde Superior lo tapaban y lo cubrían".

Estudiantes irrumpen en la reunión de Carmona

Tmabién le cuestionan que haya llegado al cargo sin concursar, pero el propio Carmona eplicó que quien había ganado el concurso era la actual directora de Educación Superior, Elizabeth Carrizo, pero que por problemas personales no pudo asumir y le siguió quien tenía mayor antiguedad, es decir, el propio Carmona.