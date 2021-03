"El nudo", mix de melodrama con policial

En 2017 la tevé de aire argentina se vio sacudida por Amar después de amar. Una novela que se animaba a jugar al thriller, sobresalía por su cuidada puesta en escena y utilizaba quiebres narrativos a partir de una historia consistente. La producción de Telefé resultó una rara avis dentro de la anquilosada ficción en pantalla chica, clásica y renovadora por partes iguales, un molde para nuevas –y fallidas- experiencias locales (Campanas en la noche) pero lo suficientemente universal para su adaptación en otras latitudes (México, Portugal y El Líbano). La última versión viene desde España. El nudo, producida por Atresmedia en colaboración con Diagonal TV, tendrá su estreno este lunes por la pantalla de Atreseries (23 hs). Desde el martes estará disponible en su totalidad por Flow.



El desencadenante es el mismo: un accidente automovilístico deja a un hombre en un hospital. La policía descubre que alguien huyó de la escena. Todo apunta a que se trata de Cristina Arias (Natalia Verbeke), la mejor amiga de la esposa del tipo que se debate entre la vida y la muerte. La desaparecida y Sergio representan a una familia de clase media de Madrid, mientras que los Becker viven en una cuna de dinero y prestigio. “En la lucha por seguir su libertad y su corazón se lleva por delante a sí misma y a otros. Cristina ocupa un espacio importante de ese lazo que en un comienzo es apenas un hilo y termina con todos anudados”, dice la protagonista entrevistada por Página/12. “Es un personaje precioso con un gran recorrido. Obliga al actor a tener un cambio en cuestión de segundos. Lo que más me queda de ella es su soledad. En su desaparición está sola. Y eso resuena todo el tiempo”, se explaya la intérprete. La compleja relación entre ambos núcleos íntimos, las consecuencias del affaire, la posibilidad de un atentado, los cuchicheos que despierta el caso, serán las claves de este mix de melodrama con policial.

El otro aspecto que se respeta a rajatabla es el de la división en dos tiempos para aumentar la intriga y desarrollar los arcos narrativos de manera no lineal. Hasta allí las similitudes. En El nudo también sobresalen las influencias de producciones anglosajonas como The Affair y, especialmente, Big Little Lies. De esta última, toma el recurso de incluir la voz de personajes secundarios con su mirada del caso. “Creo que si Cristina viera lo que opinan de ella se pega un tiro, directamente. Es un golpe total. Pero es bonito lo que se cuece con ese juego de voces y lo de los tiempos. Ese testimonial le agrega un punto de vista para relajar. Porque sino no se aguantaría tanto drama y angustia. Además de cierto humor, esas miradas convierten al espectador en un personaje activo”, opina la actriz nacida en nuestro país, recordada por sus papeles en El hijo de la novia y El otro lado de la cama. Verbeke cuenta que decidió no ver ADDA para no dejarse influenciar, decisión avalada por los realizadores quienes le manifestaron que este producto “partía de ahí pero que el resultado iba a ser completamente otro”.

Otra diferencia significativa recae en la compresión argumental. No son lo mismo setenta episodios que trece. Aquí la historia se centra en el romance trágico entre Daniel (Oriol Tarrasón) y Cristina, junto con su repercusión en los traicionados de Rebeca (Cristina Plazas) y Sergio (Miguel Fernández). Y de allí, la seducción, la lucha de poder, las ambiciones, y la colisión entre todos los personajes. ¿Y cómo se desatará este nudo? “Es de esos programas en los que todo lo que crees que sucederá se va a derrumbar en el capítulo siguiente. Es una constante sorpresa. Todo el mundo pasa a ser sospechoso y responsable de un entramado tan complejo y lleno de intriga”, cierra Verbeke.





Programados

* Amazon Prime Video anunció el encargo de Porno y Helado. La comedia local es una idea de Martin Piroyansky (Voley) quien escribió el guion, dirigirá sus ocho episodios y será su protagonista. La trama abarca éxitos pop de una banda ficticia, perdedores, estafas y un elenco variopinto que incluye a Favio Posca y Susana Giménez.

* Maculay Culkin encarnará a uno de los personajes de la décima temporada de American Horror Story. Ryan Murphy, el creador de la entrega, compartió en las redes sociales una imagen en la que se lo puede ver al actor en la piel de “algo perverso”. Sarah Paulson y Evan Peters –recurrentes de la antología- acompañarán al pobre angelito devenido en un demonio adulto.

* ¿Qué tienen en común el hundimiento del Titanic, el caso Rosswell, el secuestrador aéreo D.B. Cooper y Matrix? La respuesta está en Grandes misterios de la historia (sábados a las 22.40 por History). Lawrence Fishburne oficia aquí de presentador y guía de la serie que hurga en hechos icónicos con preguntas por responder. Nueva evidencia, alto nivel de producción y una pastilla roja para develar el pasado.

El personaje:

Assane Diop de Lupin (Omar Sy). Un bandido de guante blanco frente al golpe de su vida: un collar que perteneció a María Antonieta. Ladrón carismático con un alterego basado en un personaje y robos literarios. “Lupin es más que un libro. Es mi herencia. Mi método. Mi camino. Yo soy Lupin”, declara. Se viene una segunda parte y en esta ocasión, su objetivo no es una joya sino salvar a su hijo. Quizás ahora cambie las novelas por las películas de Liam Neeson en Búsqueda Implacable.