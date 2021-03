Superclásico: del "empate justo" por el lado de River al enojo de Tevez

El empate en la Bombonera, que tuvo sus altibajos y sus momentos de vértigo, no dejó felices ni a los dirigidos por Marcelo Gallardo ni a los conducidos por Miguel Ángel Russo. Y, sin embargo, tras los noventa minutos superclásicos, las voces de los protagonistas coincidieron en algo: que la igualdad fue un justo marcador para lo sucedido en este Boca-River que extrañó a su público en las tribunas.

"Fue un partido muy parejo, nosotros supimos aprovechar los espacios que teníamos por afuera. En el segundo tiempo tuvimos chances claras para liquidarlo, pero en nuestro mejor momento ellos se encontraron con el empate, que es justo", consideró Marcos Rojo, quien este domingo hizo su debut con la camiseta de Boca. "Ellos presionan, atacan bien, es jodido enfrentarlos y más llegando desde el banco. Terminé muy bien, la meta era hacerlo de la mejor manera y creo que estuve bastante bien", reflexionó sobre su ingreso en el segundo tiempo, a los 73 minutos.

El ex futbolista del Manchester United de Inglaterra relató la jugada fortuita que casi finaliza con el triunfo de River, pero que culminó con una tapada de Esteban Andrada después de picar en la línea. "La pelota hizo un efecto raro y gracias a Dios salió", describió Rojo.

"El empate es justo", definió en la misma sintonía el volante millonario Enzo Pérez, más allá de argumentar que River fue superior en la primeros parte: "Arrancamos bien, tuvimos el control del partido, pero nos agarraron en una contra y se pusieron en ventaja. No nos desesperamos y en el segundo tiempo tuvimos chances de los dos lados". El cinco, eje central del juego de los dirigidos por Gallardo, resaltó la notable labor de ambos arqueros a la hora de analizar la paridad: "Nosotros siempre entramos con el compromiso de agarrar el ritmo del encuentro, el control, mover la pelota de un lado para el otro. Lo logramos pero no pudimos acertar algunas jugadas claras. Fue un partido parejo, tanto Franco (Armani) como Andrada taparon pelotas claves".

Pérez también se refirió a la expulsión de Milton Casco por doble amonestación: "La primera falta no veo que sea para amarilla y la segunda era una pelota dividida: Milton fue con un poco más de intensidad, pero son partidos donde a veces uno no mide la fuerza y va a dejar todo".

También del lado de la visita, el lateral izquierdo Fabrizio Angileri fue otro de los que hizo una similar lectura de la igualdad, aunque sin dejar de remarcar que "Boca se defendió bastante". El exjugador de Godoy Cruz aceptó que "el empate quedó bien para los dos" en un partido que caracterizó como "duro y friccionado" y que, según su criterio, tuvo un protagonista por período: "En el primer tiempo no estuvimos bien conectados y eso hizo que lo fuéramos perdiendo. En el segundo tiempo mostramos otra cara, empatamos y estuvimos cerca de ganarlo".



"Por lo que fue el partido, el empate está bien", se sumó Jonatan Maidana al análisis. El defensor de River, además, consideró la ausencia de espectadores en su lectura: "Fue parejo. No se pudo conseguir la victoria pero creo que hicimos un partido interesante. Sin público, las cosas cambian".



El que se diferenció fue el colombiano Jorman Campuzano. "Creo que merecíamos ganar. Tuvimos muchas llegadas. Sabemos que Armani es un gran arquero. Ellos también las tuvieron en algún momento", aseguró el mediocampista, quien también se lamentó por esas ofensivas xeneizes no concretadas. "Esas que tuvimos, las tenemos que concretar", reconoció.



El que profundizó las palabras de Campuzano fue el capitán de Boca, Carlos Tevez, quien se mostró enojado tras el 1-1 en la Bombonera. "Me voy molesto porque en nuestro mejor momento nos empatan. Para nosotros no fue un buen resultado, lo teníamos para ganar y no pudimos. Estoy caliente -siguió-, nos empatan un partido que teníamos dominado. Tendríamos que haberlo liquidado antes. Con un poco de tranquilidad lo ganábamos, teníamos espacios para hacer otro gol: la de (Gonzalo) Maroni, otra de (Sebastián) Villa, la que tuve yo... Tuvimos situaciones para liquidarlo pero no lo hicimos y lo pagamos. Por distracciones propias se llevan un empate de nuestra casa".





La mirada de los DT

El técnico de Boca, Miguel Ángel Russo, no se mostró conforme con el empate ante River, aunque valoró que su equipo estuvo "cerca de ganarlo".

"Hubo muchas cosas que salieron bien, otras son para mejorar. El nivel del equipo fue bueno, estuvimos cerca de ganarlo, hay que saber jugar con una amarilla y usar y manejar las manos sin que el rival se tire y nos lleve a situaciones confusas", opinó el DT. "Nos falta inteligencia para saber terminar los partidos con once jugadores, éste partido con uno menos es difícil jugarlo y competir. No somos inteligentes en los detallecitos mínimos", advirtió el entrenador al momento de buscar las razones que lo privaron del triunfo.



Sobre la línea de tres defensores, variante táctica utilizada por primera vez, el entrenador explicó: "Teníamos que suplir la ausencia de Edwin (Cardona). Me gustó por la libertad que tuvieron (Frank) Fabra y (Nicolás) Capaldo para atacar. Fue importante. Cuando lo necesitemos lo volveremos a utilizar, es algo que iremos aceitando. No es definitivo".

Gallardo, por su parte, analizó que la paridad fue el eje que caracterizó el juego en la Bombonera. "Me parece justo (el empate) por la cantidad de situaciones de gol para un lado y para el otro, en momentos diferentes del partido, que no me pareció bueno ni con lucidez. Fue un encuentro de poca claridad. Ninguno de los dos equipos supo cómo hacer para ganarlo", señaló el DT en diálogo con ESPN.

El exitoso conductor de River destacó que la ausencia de Cardona fue un aspecto determinante de lo sucedido este domingo. "Al partido le hubiese venido mejor la presencia de Cardona, porque a ellos les permitió meter un central más y estar más cómodos desde su posición defensiva -explicó-. Esperaron su momento, que fue en el que hicieron el gol. Pensé el partido con Cardona adentro y, si no estaba, no pensaba que iban a salir con línea de cinco para cedernos la pelota. Nosotros tampoco inquietamos demasiado y el gol de ellos les facilitó el trabajo con esa disposición táctica. Boca es un equipo que con espacios es peligroso, tuvieron dos situaciones claras para convertir y no lo lograron, después empatamos, nos quedamos con un hombre más pero se terminó emparejando con la expulsión de (Milton) Casco".

Gallardo también hizo autocrítica y lamentó no haber sacado la ventaja cuando se fue expulsado Carlos Zambrano: "Nos faltó profundidad, buenas maniobras en ataque. Después, no hay mucho más análisis que pueda hacer. No aprovechamos el hombre de más para volcar los 20 minutos finales a favor nuestro".