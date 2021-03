Arresto domiciliario para el empresario que amenazó de muerte a su ex pareja

El bodeguero Rafael Domingo fue detenido el pasado martes 9 y alojado en una sede policial de Animaná luego de que fuera filmado cuando abría la llave del gas en la entrada de la casa de su ex pareja, a quien insultó y amenazó delante del hijo de ambos, de tres años. El empresario duró poco alojado en la policía y el jueves último ya tenía arresto domiciliario. El Juzgado de Garantías a cargo de Virginia Toranzos no notificó a la víctima ni a la Fiscalía de la medida dispuesta y el domicilio en el que se encuentra el acusado está solo a unas cuadras de la vivienda que habita su ex pareja con dos de sus hijxs.

La fiscala Sandra Rojas supo del arresto domiciliario luego de que fuera informada por la abogada de la víctima, Mercedes Paz. Rojas anunció que apelará la decisión.

La víctima se enteró a su vez del arresto domiciliario porque vecinxs la alertaron mediante mensajes telefónicos contándole que lo habían visto en un predio que es propiedad de la familia Domingo.

El empresario no cumpliría con los requisitos del arresto domiciliario, no es una persona mayor de 70 años, tampoco tiene una enfermedad que le impida estar arrestado en la sede policial. Este beneficio está contemplado también para madres que tienen hijxs menores de 5 años de edad. Por ello la Fiscalía apelaría la medida del Juzgado.

Domingo tiene una prohibición de acercamiento a todo el grupo familiar compuesto por la ex pareja, sus hijos de 3 y 11 años y una hija de 12 años. Sin embargo, el niño de 11 se encuentra con él y el hombre le impide el contacto con la madre, según la denuncia de su ex pareja también realizada el jueves pasado. La fiscala solicitó al Juzgado de Garantías que se fije una audiencia de restablecimiento de contacto con el niño por la problemática familiar existente.

La mujer contó que había acudido a la Asesoría de Incapaces, pero ante la falta de respuestas decidió acudir a la Fiscalía Penal de Cafayate para obtener un resguardo urgente, inmediato y efectivo a la situación que vive con su hijo de 11 años.

La fiscala pidió extender la consigna policial para la víctima por 30 días. En un primer momento, ante una denuncia de la mujer por amenazas, Rojas había solicitado al Juzgado de Garantías “consigna fija por diez días, la prohibición de acercamiento hacia la mujer y su grupo familiar y la de ejercer actos de violencia física y psicológica y la prohibición de comunicación por cualquier vía”.

Luego, la mujer presentó ante la Fiscalía cuatro videos en los que se puede observar a Domingo abriendo la llave de un tanque de gas ubicado en la entrada de una vivienda mientras discute con su ex pareja. Según consta en la denuncia, el acusado la habría amenazado con hacer explotar el lugar. Rojas abrió una investigación por amenazas agravadas, mediando violencia de género, y solicitó la detención de Domingo por la gravedad del hecho denunciado. Recién el martes fue detenido y ahora se encuentra con arresto domiciliario.

La víctima no se ha constituido en querellante hasta el momento en las causas penales. Por aparte, Paz viene tramitando una demanda contra Domingo por el pago de la cuota alimentaria. La pareja se había separado en diciembre de 2019, según explicaron, la mujer se había retirado del hogar porque ya no soportaba la convivencia. Con la representación de Paz, se tramitaba el divorcio y luego de que fracasaran las mediaciones con Domingo por el pago de la cuota alimentaria, le iniciaron una demanda.

El año pasado, la letrada solicitó que a la ex esposa de Domingo se la restituya a la vivienda familiar porque estaba habitando una casa prestada por la familia del empresario pero que no se encontraba en buenas condiciones. La jueza Toranzos resolvió hacer lugar al pedido de la abogada y decidió que se lo aparte de la casa familiar a Domingo y que su ex pareja volviera a vivir allí con lxs tres hijxs en común. La medida recién se efectivizó el 2 de marzo y al día siguiente, tal como consta en las denuncias y se puede observar en el video que se viralizó, el empresario llegó hasta la entrada de la vivienda, abrió el gas, insultó y amenazó a la mujer con hacer explotar el lugar, todo esto ocurrió en presencia de su hijo de 3 años de edad. Por esto último Domingo tiene una prohibición de acercamiento a todo el grupo familiar.