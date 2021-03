Otros 55 casos de coronavirus en egresades que volvieron de Cancún

Otros 55 casos de coronavirus fueron detectados en otro contingente de egresados y egresadas de escuelas de la provincia de Buenos Aires que llegaron de Cancún esta semana.

Se suman a los 44 adolescentes con covid-19 provenientes del mismo destino que fueron reportados este sábado, entre quienes se encontraba el hijo del vicejefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Diego Santilli.

Además, hay dos grupos pertenecientes a colegios de la Ciudad de Buenos Aires varados en México por la creciente ola de contagios.

"El colegio no tiene nada que ver con el viaje porque es algo que organizamos los padres. En el colegio de mi hija volvieron el domingo pasado, pero como es un colegio provincial (de Pilar), no es obligatorio testearse en Ezeiza. Nuestro contingente era de 88 chicos y al llegar, 55 dieron positivo", contó al canal A24 Laura, madre de una de las adolescentes afectadas.

Según relató, la agencia de viajes "se encargó de que un laboratorio de Cancún certificara los PCR 72 horas previas al viaje y lo único que supimos es que tenía un costo de 100 dólares". En México "dieron todos negativos" pero "al llegar al país los hisopados dieron otros resultados", aseguró la mujer.

Desde el 17 de febrero hasta este lunes, son 35 los colegios que volaron a Cancún a través de Moon Travel, una de las agencias dedicadas a los viajes de egresados y egresadas en el exterior.

"Por razones de privacidad no podemos decir qué contingentes se encuentran todavía en Cancún. Sí puedo certificar que desde mediados de febrero son 35 los colegios que viajaron", dijo un vocero de la agencia.

Riesgo por las nuevas variantes

Eduardo López, integrante del grupo de infectólogos que asesora al Gobierno, señaló que todavía no se puede confirmar o no si los infectados trajeron alguna de las nuevas variantes de coronavirus al país.

"No tenemos los estudios. Lo que sí puedo certificar es que si hubo tantos contagios de golpe, no se utilizó barbijo y tampoco se respetó el distanciamiento social. No hubo cuidado de los adolescentes y seguramente habrán estado todos juntos en lugares con poca ventilación", remarcó.

López consideró que lo más preocupante es que "no se sabe qué clase de cuidados hay en el exterior. Se sabe que México tiene una alta cantidad de contagios diarios y no hay medidas de contención severas". Por eso, insistió el especialista, "hay que tratar de evitar esta clase de viajes".

Este fin de semana, a través de la Resolución Administrativa 219/2021 publicada en el Boletín Oficial con la firma del jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, el ministro del Interior Eduardo Wado de Pedro y la ministra de Salud Carla Vizzotti, se decidió mantener la reducción de las frecuencias de vuelos provenientes de y hacia México y Europa al 30% de la capacidad y, desde ahora, ese mismo límite regirá para los aviones que lleguen desde Perú, Ecuador, Colombia, Panamá y Chile.

Además, se incrementaron en un 10 por ciento las restricciones que ya existían para los vuelos con Estados Unidos y en un 20 por ciento para los vuelos con Brasil, luego de que se confirmara que no estaba en análisis el cierre de la frontera con el vecino país.

"Se desalentará a los argentinos a viajar a países con alta tasa de contagios y mortalidad. Se reducirá aún más el tránsito aéreo con el exterior. Se profundizarán los controles sobre las personas que llegan desde el exterior: PCR y seguimiento del aislamiento", señalaron fuentes del Gobierno.

Al mismo tiempo circuló un petitorio firmado, entre otros investigadores, por Andrea Gamarnik, Alberto Kornblihtt, Adrián Paenza y Daniel Feierstein y figuras destacadas en distintos ámbitos como Nora Cortiñas, María Seoane y Alicia Castro, que reclama mayores restricciones en las fronteras, cancelación de vuelos internacionales y aislamiento obligatorio de 14 días en hoteles para turistas que regresan al país "independientemente de los estudios diagnósticos que los viajeros acrediten".