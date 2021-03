Boca busca un delantero para reemplazar a Salvio

La secretaría de fútbol de Boca está en la búsqueda de un delantero para reemplazar al lesionado Eduardo Salvio y tiene tiempo hasta el viernes próximo para incorporarlo.

Al club de la Ribera le ofrecieron en las últimas horas al punta ecuatoriano Michael Estrada, de 24 años, quien juega en el Toluca de México y en la selección de su país; y un extremo paraguayo que también juega fuera de su país pero de quien no se conoció su nombre.

El centrodelantero ecuatoriano es un nueve de área que mide 1,87 y que en la temporada pasada fue pretendido por el Villarreal de España.



Uno de los dos, si finalmente Boca llega a un acuerdo en las negociaciones, sería el reemplazante del "Toto" Salvio, quien fue intervenido hace diez días de los ligamentos cruzados de la rodilla derecha.



Por ese tema, la dirigencia boquense elevó un pedido formal ante la FIFA, a través de la AFA, y le fue otorgado un TMS (sistema de aperturas de ventanas de transferencia) que vencerá el 19 de marzo.



El plantel boquense trabajó este martes en el predio de Ezeiza, tras el empate del domingo ante River 1 a 1 en la Bombonera. En la práctica, Carlos Tevez, una de las figuras del superclásico, hizo parte de los ejercicios regenerativos y luego fue a kinesiología por tener muy inflamado el tobillo izquierdo.



"Si no hubiese sido con River, este partido no lo jugaba, me infiltré porque era el superclásico", dijo el capitán xeneize luego del encuentro, con señales de preocupación.