Germán Burgos: "Newell’s ha confiado en mí y yo también"

Germán Burgos arribó este miércoles a la Argentina para asumir como entrenador de Newell's, su primera experiencia en el país, por lo que se mostró agradecido por la oportunidad, ya que era el momento "de dar un paso adelante".

"He estado en todos lados. He estado en Champions League, en Europa League, en campeonato de Copa del Rey, en Segunda. Me he movido por todas las categorías españolas desde que soy entrenador, así que es el momento dar un paso adelante, de jugármela como lo he hecho siempre. Newell’s ha confiado en mí y yo también", aseguró Burgos, a la salida del aeropuerto de Ezeiza. Allí fue recibido por el director deportivo Sebastián Peratta y, enseguida, partieron rumbo a Rosario donde tenía previsto presentarse ante el plantel y dirigir la práctica vespertina.

El "Mono", de 51 años, asumirá en el lugar que dejó Frank Darío Kudelka, que el sábado dirigió su último partido, tras haber acordado su salida luego de poco menos de dos años en el cargo, donde logró afirmarlo en Primera División -cuando llegó peleaba la permanencia- y clasificarlo a la Copa Sudamericana 2021.

La única experiencia previa como entrenador principal de Burgos fue en 2009/10, cuando ascendió a Tercera División de España con el Real Club Deportivo Carabanchel, de Madrid.

El vínculo del "Mono" Burgos, que desde 2011 hasta junio 2020 fue asistente de Diego Simeone, será hasta diciembre de 2021, con la opción de renovar por un año más. "Volver a mi país es una razón valedera. Estoy muy feliz, sobre todo por la confianza que ha depositado en mí Newell’s, que desde ahora será mi equipo", sostuvo. Y agregó: "Me sedujo el proyecto que tiene, el saneamiento que ha hecho el club durante estos años. Es difícil y lo ha conseguido, así que esperemos hacer todo bien para el viernes jugar contra Unión".

En cuanto a la preparación de su primer partido, previsto para el viernes en el estadio Coloso Marcelo Bielsa, Burgos reveló que ya tuvo contacto con los jugadores y les planificó los entrenamientos. "Hablé por zoom desde España y ya le dimos un poquito cómo vamos a hacer nosotros el trabajo. El trabajo que hicieron el lunes lo preparamos nosotros, como toda la semana que resta para el partido del viernes", expresó.

El cuerpo técnico de Burgos estará compuesto por su ayudante Armando de la Morena (43), que durante casi dos décadas se desempeño también en el "Colchonero"; el preparador físico Angel Puebla, con una extensa trayectoria en Real Madrid con Vicente del Bosque y en Valladolid junto a Rafael Benítez, y el entrenador de arqueros César Jaime.





¿Hará aislamiento?

El secretario de Salud de la provincia de Santa Fe, Jorge Prieto, remarcó este martes que el "Mono" Burgos debería realizar siete días de aislamiento obligatorio por haber llegado desde Europa. "Al ingresar a Argentina con la PCR negativa realizada 72 horas antes, se firma una declaración jurada en la que se compromete a realizar otros siete días de aislamiento sin sociabilización", explicó Prieto.

Teniendo en cuenta estos dichos y que tiene que ver con el protocolo sanitario, Burgos no podría estar al frente del equipo y hacer su debut el viernes, a las 19.00. La declaración jurada indica que no puede sociabilizar", agregó Prieto en diálogo con Radio 2.