Una disputa entre los concejales de Pichanal llegó al Congreso Nacional

El lunes 15 se desarrolló en el Congreso de la Nación la apertura y lanzamiento del programa federal de capacitación Perspectiva de género para legislar. Para ese día fueron invitados los ediles de todo el país, que solamente debían confirmar la asistencia presencial o virtual a la jornada. Desde el municipio de Pichanal fueron cuatro concejales a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, pero al querer ingresar les dijeron que no estaban en lista.

"Cuando llegamos no nos dejaron ingresar al Congreso porque nos dijeron que el presidente del Concejo Deliberante (Marcos Domínguez) no avisó" que iban a asistir de forma presencial, contó a Salta/12, la concejala del Frente de Todos, Graciela Castillo. Ante la incertidumbre y estando en las puertas del Palacio Legislativo, los llamaron de la Dirección de Extensión Legislativa de la Cámara de Diputados de la Nación y les confirmaron que Pichanal se habían adherido al programa, pero que el presidente del Concejo les informó que recibirían la capacitación de forma virtual.

Por su parte, Marcos Domínguez, presidente del Concejo Deliberante de Pichanal, indicó que no tenía conocimiento de la actividad de manera anticipada y que recién se enteró el viernes último cuando personal de la Dirección de Extensión Legislativa le dio aviso. "Vengo de asumir hace poco la presidencia y me entero que ya hubo una primera capacitación", la cual recriminó que no fuera informada por los ediles opositores, en referencia a Castillo.

"Me llaman el viernes informando de la capacitación y me preguntan si íbamos a participar de manera presencial o virtual, yo les dije que no quedaba mucho tiempo (entre el viernes y el lunes) y le confirmo que íbamos a hacerla de manera virtual", relató el edil ante Salta/12. Tras esa definición anotició al resto de sus pares enviando a cada domicilio el programa y la invitación a la apertura de la capacitación.

Incluso, relató que el sábado y el lunes fueron con la notificación a las casas de algunos legisladores. "Nos quedaba poco tiempo para asistir a la presencialidad", indicó Domínguez, por lo que se dispuso una pantalla gigante para ver la apertura desde el propio recinto en Pichanal. De ese evento participaron el presidente, la vicepresidenta, Blanca Díaz, y los concejales Gabriela Quiróz y Johana Méndez, todos oficialistas.

Transmisión organizada por el presidente del CD, Marcos Domínguez

Fueron cuatro los ediles que viajaron hasta CABA, la propia Castillo, Braulio Peralta, Francisco Sánchez y Paola Cantarella, integrantes del Frente de Todos, que está en clara oposición al gobierno municipal de José Sebastián Domínguez, quien es hermano del actual presidente del cuerpo legislativo municipal.

Castillo dijo que se habían inscripto hace un mes y que ya tenían confirmado el boleto y la estadía en la capital. Los concejales se perdieron la apertura de la jornada porque durante ese tiempo aún se encontraban reclamando en las puertas del Congreso.

Discriminación y hostigamiento

Braulio Peralta aseguró que lo que vivieron en CABA es repudiable porque "nos tomamos el trabajo de viajar mucho tiempo para poder estar y sabiendo que era de pleno conocimiento la actividad" y acusó a Domínguez de "obstaculizar todo el movimiento". "Venimos con la buena intención hasta acá y para poder emprender gestiones para nuestros pueblos originarios", recriminó.

Además, sostuvo que como legislador local se sintió discriminado por tal situación, sumado a la persecución política de parte del gobierno de Domínguez. Aún así, manifestó que "si nos seguimos dividiendo en un pueblo chico, no habrá un verdadero beneficio para la gente".

El presidente del Concejo se refirió a las acusaciones de discriminación y reiteró que recién asumió el cargo dentro del cuerpo y que no sabe a qué se refieren sus pares porque "la verdad no tengo drama con ninguno y desconozco" el planteo.

"Vivimos frente al hostigamiento y falta de recursos", denunció ante este medio la concejala. Contó que incluso su par Cantarella era tratada como "india" por parte del oficialismo debido a que es descendiente del Pueblo Ava Guaraní.

Por su parte, Peralta relató que en marzo del año pasado, justamente Cantarella fue agredida físicamente por Fredy Tasca. "Se hizo la denuncia pertinente, pero la Justicia es lenta y aún no dictaminó nada al respecto", cuestionó. Desde diciembre del año pasado, Tasca ocupa el cargo de director de Tránsito y Seguridad del municipio.

Castillo denunció el constante acoso de los ediles del oficialismo y dijo que hasta que no salieron de los cargos de autoridad en el Concejo, no tuvieron acceso a los recursos económicos. Contó que incluso, los sábados a la tarde van al recinto a realizar la limpieza porque no cuentan con personal de maestranza para tal tarea.