Para qué elegir si podés escuchar todo

Pasó el susto, quedaron las secuelas: tras su milagrosa recuperación pos covid-19, la incombustible Marianne Faithfull cuenta hoy día que aún la aquejan la fatiga y la insuficiencia respiratoria, que no sabe si volverá a cantar. “No me siento ni maldecida ni invencible, simplemente humana”, dice la resiliente leyenda brit, de extensísima carrera, que el 30 de abril lanzará un verdadero y atípico tesoro. Ya hay avance del álbum que comenzó a grabar prepandemia y que completó nomás salir de terapia intensiva, donde se reencuentra con sus grandes amores de juventud. Es decir, con los poetas ingleses del Romanticismo, de Keats a Tennyson, de Wordsworth a Shelley, “en cuyos versos -asegura- veo eternidad, son como un río o una montaña, hermosos y reconfortantes”. Más bellos y conmovedores aún al ser recitados por una Faithfull quintoesencial, conforme ya puede apreciarse en She Walks in Beauty, poema “sublime” de Lord Byron que abre y da título al disco, musicalizado por Warren Ellis (The Bad Seeds), con colaboraciones de Nick Cave, Brian Eno, Vincent Ségal.

Que su disco pasado propusiera Soft Sounds from Another Planet (2017) no significa que Japanese Breakfast -nom de plume de la Michelle Zauner- no se haya guardado bajo la manga nuevos encuentros cercanos, de distinto tipo, para su siguiente LP. En Be Sweet, encantador adelanto del álbum Jubilee, la artista parafrasea el lema de Los Expedientes Secretos X con giro amoroso. “I Want to Believe… In You”, entona en este synth-pop bailable, con reminiscencias ochenteras, mientras se calza la peluca de Scully en el descacharrante videoclip que ella misma dirigió, que sugiere aventuras marcianas. “Después de pasar los últimos años componiendo desde el duelo, quería que mi nuevo laburo fuera esencialmente alegre”, explica quien perdiera a su mamá de cáncer de páncreas, desdicha que marcó previas composiciones y que la llevó a abrazar con orgullo su ascendencia coreana, conforma anota en su inminente libro de memorias, Crying in H Mart.

Japanese Breakfast

Luto es el que todavía guardan tantísimos fans de Sophie, aclamada DJ y productora avant-pop escocesa que murió repentinamente el pasado enero, a los 34 años, por un accidente doméstico. En forma póstuma ha salido JSLOIPNHIE, tema instrumental con aires cósmicos y ritmo hipnótico que la rompedora artista trans creó en forma remota junto al músico Jlin para el disco compilatorio Intermission, que acaba de publicar el festival polaco Unsound.

A pedido popular, Laura Les -mitad del dúo experimental de meteórico ascenso 100 gecs, junto a Dylan Brady- estrena en solitario Haunted, un frenético viaje hyperpop que, en menos de 2 minutos, sumerge en una casita del terror musical. Conjurando auto-tune y sobresalto, además de imaginería gótica y pavores al acecho, sirvió de inspiración a la chica de St. Louis, Missouri, “las composiciones de Alice Glass, de los Black Dresses, el insomnio y sentirme inútil, ver cosas donde no había nada, esa cucaracha que se arrastraba en mi estudio”. LL había estrenado la lisérgica canción en un DJ set virtual hace unos cuantos meses, pero sus seguidores, ávidos de adrenalina, pidieron lanzamiento oficial, que la joven finalmente les ha concedido.

Laura Les

Ha girado con Lorde y los Pixies, ha recibido el elogio de Iggy Pop, y su último disco -Be The Cowboy- no faltó en ningún ranking melómano del 2018. Así las cosas, la indie-rocker japonesa Mitski se tomó un largo descanso tras su quinto y aclamado largaduración; parate apenas interrumpido por una colaboración con la australiana Allie X (Susie Save Your Love) y por el tema Cop Car, que compuso para la banda sonora de la peli de terror The Turning, ambos del año pasado. El 2021, de momento, luce promisorio: Mitski ha compartido la adictiva pieza country The Baddy Man, anticipo del soundtrack que prepara para This Is Where We Fall que no, no es un film… es una novela gráfica. Escrito por Chris Miskiewicz, ilustrado por Vincent Kings, el tebeo sci-fi con pretensiones existencialistas tendrá, sin lugar a dudas, sensacional acompañamiento musical, en vinilo y casete, cuando salgan conjuntamente el 5 de mayo.

Mitski

Aunque no necesite pedirlo, reclama completa atención Jorja Smith en Addicted, flamante sencillo de la joven reina R&B, de meteórico ascenso desde su disco debut, Lost and Found, de 2018, que entonces le valiera una seguidilla de seudónimos: “la nueva Lauryn Hill”, “la nueva Amy Winehouse”, “la nueva Rihanna”, y siguen las firmas. Comparaciones aparte, la multipremiada cantante y compositora vuelva a la carga poniendo letra y música a una relación un poquito… tóxica: de alguien que, frente al desplante y desapego emocional de su media naranja, pide un cachito de consideración, en vez de hacer saludable corte de manga. Antesala de su venidero disco, el tema arriba con clip doméstico filmado con webcam en pleno confinamiento.

Enny

Algunos meses atrás, por cierto, Jorja había hecho piña con la emergente MC Enny para un remix de Peng Black Girls, oda a las mujeres afro que esta joven rapera, de raíces nigerianas, escribió “en completo estado de trance”. Con apenas un manojito de temas en su haber, que le han alcanzado para ser fichada por el sello FAMM, además de ser declarada “en proceso de sacralización” por un evidentemente entusiasta Les Inrocks Francia, Enny demuestra estar a la altura de las expectativas con su recientísimo single, Same Old. El atractivo combo soul más rap sirve de base a la muchacha para putear contra la gentrificación del sur de Londres, contra Brexit, entre otros tópicos candentes, sobre los que no se corta ni medio pelo.

Otra lenguaraz, y con una voz que quita el aliento, es la personalísima Lava La Rue, de 22 años, que se monta en un vagón de metro de su South London natal repleto de pancartas antisistema en el clip de Magpie, track estrella de su novísimo ep Butter-Fly. Tras su muy bien recibido Stitches (2019), la artista retoma el cóctel fusión de hip-hop y R&B en esta canción con cariz optimista. “Hand in hand, we'll soon see victory”, vaticina quien pasase su adolescencia en un hogar de acogida, fundase el colectivo NiNE8 (aún activo) junto a la descollante Biig Piig, se volviese activa artivista de la escena negra LGBTQ+.

Lava La Rue

Y además, en materia de covers, vale mencionar el que Brittany Howard, líder de la banda -en pausa- Alabama Shakes, ha compartido de (Your Love Keeps Lifting Me) Higher And Higher, clásico R&B que fuera originalmente grabado por Jackie Wilson en 1967, luego reversionado por distintos artistas (desde el primor Dolly Parton hasta Bruce Springsteen). Favorito ocasional de sus sets en vivo, la sureña había dispensando eléctrica interpretación en el especial navideño de tevé de Jools Holland el pasado año, pero habemus ahora vibrante versión de estudio, lanzada en exclusiva a través de la plataforma Amazon Music. También de los 60s, You Don’t Own Me, devenido himno feminista de la segunda ola, inigualable en la voz de Lesley Gore: con buenas intenciones, el dúo neoyorkino Matt & Kim, rebautizados para la ocasión Kim & Matt, sacaron una decente rendición a principios de mes, menos memorable que la de El club de las divorciadas con la entrañable Diane Keaton y sus coequipers Goldie Hawn y Bette Midler.