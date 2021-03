Lee Morgan en la nieve

El ritual de Helen

Esto lo estoy tocando ayer, en un ayer absoluto y blanco como la nieve. Kepler, de camino a la casa de su mentor, se dio cuenta de que no tenía nada para darle. Era pobre más allá de todo su conocimiento, aunque de esa nada comenzaron a caer copos de nieve. Así, figuras parejas, seis moléculas de agua dispuestas en hexágono. Y él escribió un libro que fue el regalo que no llevaba. Yo podría componer una melodía como la nieve, seis compases siempre iguales. Yo podría hacerlo y ser parte de la arquitectura celeste.

El año 1972 iba a empezar mal. Habrá que investigar qué relación tienen los astros, y no hablo de la atracción de un lunático con cara bovina que escruta la luna a través de un cacharro amarillento y unas lentes opacas, sino de la otra, la que era moda entre los poderosos de entonces. A ver quién tiraba al espacio el cohete más grande. A ver si podemos llegar a Venus antes de explotar en el camino. ¡Llegar a Venus! ¡Qué cosas digo! Pero sí, la diosa del amor está un poco sola esta mañana, o ayer, qué más da, el tiempo.

¿Y si sondearan la vida extraterrestre con una melodía amistosa? A mí me hubiera gustado que llevaran El ritual de Helen, porque sí, porque se lo debo o se lo debía. Yo miraba a Helen a través de la luna del espejo, acicalándose, usando sus polvos y cepillos, y dándose ese toque de colonia que restallaba como una estrella azul durante una buena media hora, antes de que saliéramos juntos a alguna parte. Fue ese aroma, el último, el que me arrancó la vida en el Slug’s Club el 18 de febrero de 1972.

Save it, pretty mamma

El 67 fue un gran año. Fue como salir del olvido. Charlie Parker tenía 34 años cuando murió, y el parte del agente que lo encontró en la calle dijo: “hombre negro de entre cincuenta y cinco y sesenta años”. Cruzaba la estación del metro en la 128 con una bufanda atada a la cabeza y los pies descalzos, cuando me acordé de Parker; igual que yo, él sin el instrumento no era nadie, no valía nada. Pero era preferible eso, dejarse llevar, antes que el dolor de la abstinencia.

Y fue entonces cuando me crucé con Helen. Ella me dio un abrigo nuevo, un plato de sopa caliente, inyecciones de metadona. Y no tardó en cambiar su nombre por el mío: Helen Morgan. En poco tiempo volví a recordarlo todo: los años de aprendizaje con Dizzy y después Art Blakey, un hombre chiquito con una voz profunda, que no toca: vigila, entrecierra los ojos y vigila. Y cuando uno menos lo espera: ¡Paf!, te descarga un tronar de golpes de tambores, eso que los teóricos del jazz llaman hard bop.

Angela

El año 72, en cambio, hacíamos Soul. Yo le dije mi amigo Jymie (el bajista Jymie Merritt) que hiciera una melodía para la “hermana” Angela; porque Angela Davis era una de la nuestras. La echaron de la universidad donde enseñaba filosofía; yo la había oído hablar ante un grupo de hermanos y me llenaba de orgullo; siempre tuve interés en ver qué pasa más allá de las cosas, por qué el mundo iba como iba con tantas injusticias. O sea que yo intentaba hablar de eso también, y no solo comprar buena ropa y buenos zapatos, buenos coches con los que correr picadas por el puente de Brooklyn.

Alguien me había dicho que Angela era alumna de Marcuse y que después se había unido al Black Panther y, para colmo, que la policía la había metido en cana por un crimen que no cometió, después de una de esas redadas donde van a parar adentro los sospechosos de siempre.

Eran años turbulentos, vaya el lugar común, pero hicimos el tema. Y es así, ¿ven? (Ahora puede pintarlo o dibujarlo. Lee Morgan dibuja en el aire unas rayas que parecen un tigre y hay un color ambarino y ollas hirviendo de frijoles en su salsa. Lee Morgan solamente rodea el espacio infinito de los astros con la trompeta, apenas un scat y todo lo demás está dicho y visto y oído. Pongan ese tigre corriendo en la sabana, un mercado en una calle estrecha, un grupo de esclavos o una ciudad azul, podrida y lacerada por dentro).

I Called Him Morgan

La nieve tuvo mucho que ver. Diez centímetros y rompimos el coche en una calle empedrada del Bronx. Veinte centímetros casi, después, pero yo tenía que ir al Club, no podía dejar solos a mis compañeros y menos en día de paga. No podía hacer lo que había hecho antes de que Helen me salvara.

Entonces le pedí a mi nueva chica -ya estaba enamorado de ella- que me acompañara a buscar la trompeta y fuimos juntos al Slug´s. Ella quería irse, pero con esa noche… Helen también podía haberse quedado en casa o salir de viaje a Chicago. Pero no, ya lo dije. Ese año 72, tantas sondas en el espacio, tanta nieve sexagonal y absurda.

Así que cuando Helen entró al Slug’s creo que todos supimos qué iba a pasar. Yo le había dado el arma para defenderse. Discutimos y ella solo hizo fuego. Y luego todo se fue apagando. Qué mala broma: los polis llegaron rápido, la ambulancia no. Otra vez, la nieve.

Sé que Jymie nunca más ha pasado por esa calle ni ha vuelto a ver el Club, pero otros amigos han hablado con Helen y no se guardan rencor. Yo tampoco le guardo rencor.

Yo tampoco. Esto lo estoy tocando ayer, lo estoy tocando hace mucho tiempo. Es como una fragancia conocida, como la del ritual de Helen, que se levanta entre el humo de algo que parece el viejo club del East Village, pero es otra cosa.