Copa Argentina: San Telmo avanzó a los octavos de final

San Telmo le ganó este miércoles a Deportivo Laferrere por 2 a 0 y se clasificó para los octavos de final de la Copa Argentina de fútbol.



El encuentro, que puso en marcha los 16avos de final del torneo federal, se desarrolló en el estadio Alfredo Beranger, de Temperley, y los tantos de San Telmo los marcó Ricardo Ramirez, en la parte final.



Pese a la diferencia de categorías, San Telmo juega en la Primera Nacional y Laferrere en la Primera C, el cotejo fue parejo en el etapa inicial, con control del juego del conjunto "Candombero".



"Lafe", dirigido por Carlos Moreno, ayudante de campo del DT Mario Finarolli, quien está aislado por coronavirus, no sintió la diferencia de categoría y jugó de igual a igual en ese primer tiempo.



Pero todo cambió en la segunda etapa, ya que "Telmo" presionó a su rival, comenzó a crear peligro y se puso en ventaja tras una buena jugada colectiva y un rebote en un defensor de Laferrere.



A los 16 minutos, el goleador Ramírez, con un remate cruzado y colocado, clavó el balón media altura del arquero Lisandro Mitre y estableció el 1 a 0.



San Telmo siguió con el control del juego y amplió las ventajas, nuevamente a través de Ramírez, quien entrando al área por el centro venció la resistencia de Mitre, a los 29 minutos, para señalar el 2 a 0 final que puso justicia por el desarrollo del partido y selló la clasificación del "Candombero".



San Telmo se medirá en los octavos de final de Copa Argentina ante el vencedor del cruce entre Deportivo Madryn ante Banfield, que aún no tiene fecha de realización.