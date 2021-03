Dabove y Ángel Romero le bajaron el precio al cruce que tuvieron

El tenso cruce que protagonizaron el entrenador de San Lorenzo, Diego Dabove, y el delantero Ángel Romero durante el partido que el equipo le ganó a la Universidad de Chile en la fase previa de la Copa Libertadores parece haber quedado en una simple anécdota, de acuerdo a lo que se desprende de las declaraciones públicas de ambos involucrados. El técnico aseguró que la salida del jugador paraguayo estaba prevista para que no sufriera tanto desgaste, mientras que el atacante remarcó que las decisiones las toma el DT y él las acepta.

La polémica entre el técnico y el jugador se dio a los 19 minutos del segundo tiempo, cinco después del gol del paraguayo que liquidó la serie a favor del "Ciclón" y durante el mejor momento del atacante en el partido. En ese momento, Dabove determinó el ingreso del lateral izquierdo Bruno Pittón en su lugar, lo que generó que Romero se molestara. Al salir, el delantero y el entrenador tuvieron un intercambio de palabras en el que se notó el malestar del futbolista, que luego le puso paños fríos a la situación.



"En el cambio, obviamente a uno no le gusta salir. Uno siempre trata de ayudar dentro de la cancha, pero hay que aceptar las decisiones del entrenador. Es él quien toma las decisiones y hay que aceptarlo", dijo Romero en declaraciones a la prensa. "Estoy contento por haber jugado en esta posición de atacante después de mucho tiempo, porque es en la que más cómodo me siento", añadió el futbolista, quien había sido apartado del equipo titular por el DT al igual que su hermano Óscar, que el miércoles formó parte del banco de suplentes y no sumó minutos en la clasificación del elenco de Boedo a la siguiente instancia de la Copa Libertadores, donde enfrentará al Santos de Brasil.

Del otro lado, Dabove justificó la modificación argumentando que Romero había hecho mucho desgaste ante Banfield en el encuentro del fin de semana y que quería dosificar su esfuerzo para el domingo, cuando San Lorenzo reciba a Aldosivi por la Copa de la Liga Profesional. "Su salida la teníamos en la cabeza porque había hecho un desgaste muy grande el otro día. Justo se dio que antes hizo el gol y tuvo una situación con Franco (Di Santo)", explicó Dabove durante la conferencia de prensa. "Lo que buscábamos era controlar el partido que de alguna manera seguía abierto más allá de la diferencia en el marcador", analizó sobre el cambio que introdujo cuando el marcador ya expresaba el 2-0 final.