Alivio en River: todos los hisopados dieron negativo

Todos los hisopados realizados a los jugadores del plantel de River arrojaron este jueves resultado negativo, lo que significó un alivio para el entrenador Marcelo Gallardo después de que se conociera el contagio de Federico Brandt, uno de los médicos de la institución.

"Parte médico: todos los hisopados realizados hoy al plantel y cuerpo técnico dieron resultado negativo", anunció el club mediante su cuenta oficial en la red social Twitter. Se trata de una noticia especial para el DT, dado que el miércoles se había conocido el contagio de Brandt, lo que había encendido las alarmas en River de cara a su visita a Godoy Cruz de Mendoza por la sexta fecha de la Zona A de la Copa de la Liga Profesional, que se jugará el sábado a las 21.

"Tras haber sido testeado por presentar síntomas, el Dr. Federico Brandt, integrante del cuerpo médico del plantel profesional, dio positivo de Covid-19 y permanecerá aislado hasta su recuperación", informó ayer el club de Núñez, al tiempo que el dirigente Eduardo Barrionuevo también contrajo la enfermedad.

Por otra parte, el "Muñeco" continúa a la espera del regreso del lateral derecho Gonzalo Montiel, que lleva adelante una etapa de acondicionamiento físico tras superar una mononucleosis. El futbolista recibió el alta médica el pasado lunes, este miércoles realizó trabajos diferenciados y el entrenador aguardará por su total recuperación para poder contar con él y sumarlo a la convocatoria de jugadores que viajarán a la mencionada provincia cuyana.

Si bien aún no está confirmado, el equipo de River que jugaría ante Godoy Cruz en Mendoza formaría con Franco Armani; Alex Vigo, Jonathan Maidana, Paulo Díaz, Fabrizio Angileri; Jorge Carrascal o Julián Álvarez, Enzo Pérez, Agustín Palavecino, Nicolás de la Cruz; Rafael Santos Borré y Matías Suárez.

Borré, además, se encuentra en días claves para definir su futuro: Palmeiras de Brasil prepara un ofrecimiento formal para quedarse con el atacante colombiano a partir de junio, cuando termina su contrato con el "Millonario", mientras que a River le dejaría una suma de dinero como resarcimiento que rondaría los 3 o 4 millones de dólares.

No obstante, el entrenador del equipo brasileño le advirtió al delantero que sus tiempos para responder a la propuesta tienen un límite. "No esperaré mucho. Cuando le pedí a mi esposa que se casara conmigo, no le tomó dos meses responder. Así que hay decisiones que tenemos que tomar", avisó Abel Ferreira.