Fracasó la segunda audiencia conciliatoria docente

En el salón auditorio del Ministerio de Educación de Catamarca se realizó ayer jueves la segunda audiencia de conciliación obligatoria entre los gremios docentes y el gobierno provincial. Tal como sucedió el 11 de marzo, durante la primera audiencia, los sindicalistas rechazaron la propuesta de aumento, por lo que se pasó a un cuarto intermedio para el viernes 26 de este mes.

La conciliación fue dictada el 5 de marzo pasado, luego de que la intersindical docente conformada por los gremios UDa, Ateca, Sadop, SIDCa y SUTECa, anunciaran un plan de lucha y ratificaran el paro por 72 horas para los días 8, 9 y 10 de marzo tras rechazar la oferta salarial del 34,6%, a pagar en cuotas hasta agosto (5% en enero, 5% en febrero, que ya se liquidaron, 12,3% en abril y 12,3% en agosto) y una revisión inflacionaria en septiembre.

Si bien el porcentaje ofrecido era el mismo fijado por el gobierno nacional el 26 de febrero, los gremios comprendieron que la situación de Catamarca es distinta a las demás provincias del país y que para ellos, “los acuerdos nacionales fijan un piso mínimo pero no un techo”, dijo el secretario de ATECa, Mario Sánchez.

El gremialista recordó además que cuando sostuvieron la primera reunión paritaria con la ministra de Educación, Andrea Centurión, se enteraron que se había establecido por decreto un incremento del 31% en 3 partes al que rechazaron por “por ser inconsulto, por haber estado en paritaria trabajando y porque pensamos que todos los acuerdos deben ser por consenso”.

Tras el fracaso de la primera reunión, la intersindical esperó una propuesta superadora ayer.

“Entendemos que no hay voluntad política y esto se estableció en el acta. Hay una postura intransigente por parte del gobierno que no quiere flexibilizar en nada. Hasta le sugerimos que podría mantener el porcentaje y sumar otros ítems como el de conectividad que sabemos que Nación lo arregló. También pedimos que no sean tres cuotas sino dos y tampoco aceptaron”, contó Sergio Guillamondegui, en representación del SIDCa.

“Pedimos un 40% o pretendemos que se cambie la postura que se tiene. El año anterior recibimos un incremento por debajo de la inflación y no podemos acordar sin tener en cuenta mínimamente el aspecto inflacionario para el 2021”, contó Sánchez sobre la audiencia.

“Cada provincia tiene su característica propia y los salarios son distintos y los sueldos varían. No hay un sueldo unificado para todas y nosotros entendemos que es un piso lo fijado por Nación”, agregó el docente.

Por su parte y desde UDa, Nancy Agüero resaltó que no es sólo lo salarial lo que se pide. “Se puso especial énfasis en educación técnica, porque actualmente no sabe a cuál ministerio pertenece. Nos mostraron una nota de la ministra de Ciencia y Innovación donde dice que el área de escuelas técnicas ya no pertenece a su ministerio y que volvió a depender de Educación, pero no hay un decreto al respecto y nadie sabe nada”, mencionó la gremialista.

También se señaló la ausencia de la ministra de Educación, quien no estuvo presente en la audiencia.

El acta

En el documento redactado por la Dirección de Inspección Laboral, que fue el área de gobierno que dictó la conciliación obligatoria, asegurando el inicio de las clases el 8 de marzo pasado, quedaron asentados más pedidos de los docentes.

Así, la intersindical docente dejó establecido en el acta que de “no formularse una mejora a la propuesta en la próxima audiencia, previo a al inicio de la misma, se proceda a la liberación de las partes”. Además, solicitaron que las asambleas de opción de cargos sean publicadas, además de en la página del ministerio, en los medios de comunicación social. También, el pago de deudas por nuevas altas de personal docente, quienes llevan años sin poder cobrar.

La apertura de escuelas albergues para que los alumnos puedan tener una contención alimentaria también estuvo entre los pedidos establecidos en el documento, como también el rendimiento de los fondos enviados por Nación a las escuelas técnicas.

En tanto, el ministro de Trabajo y Recursos Humanos, Ariel Luna, ratificó la oferta del gobierno de un 34,6% de aumento.