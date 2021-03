Aumenta la cantidad de docentes contagiados de Covid-19 en Salta

Se termina la tercera semana desde el inicio del ciclo lectivo en Salta y las entidades gremiales manifiestan una gran preocupación por el incremento de casos de docentes contagiados por la covid-19. Desde el sector aseguran que no se cumplen de forma igualitaria los protocolos ante los casos sospechosos o positivos. Recientemente la escuela 4020, Justo José de Urquiza, debió cerrar por el contagio del virus entre los propios maestros.

El titular de la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET), Eloy Vidal Alcalá, afirmó ante Salta/12 que en los últimos días registraron un incremento en los contagios en la planta docente. "Esto es una preocupación que va en crecimiento", expresó. Sostuvo que el aumento es producto de varias razones, entre las que se encuentran el propio contacto entre docentes y alumnos o algunas actividades no autorizadas por el Comité Operativo de Emergencia local, como ser festejos sociales o fiestas clandestinas.

"Este desorden y falta de cuidado hace que exista una gran cantidad de contagios en la provincia", señaló el gremialista. Si bien no hay un número preciso de cuántos son los contagiados, sí se pudo precisar que no son únicamente en Capital, sino que también se presentan en localidades como Orán, Colonia Santa Rosa, Joaquín V. González, Metán, entre otros. Alcalá subrayó que están "diseminados" por toda Salta.

Por eso, consideró que se deben "unificar las posturas" en relación a los protocolos, ya que hay lineamientos generales que no se respetan. A modo de ejemplo, dijo que en una escuela de Orán se aisló a un grupo de docentes y alumnos tras la confirmación de un caso positivo, pero volvieron sin el estudio de PCR.

"Eso es peligroso y lo estamos hablando con el ministro de Salud Pública provincial (Juan José Esteban)", contó Alcalá. Además, le informaron que en el caso oranense, les dijeron que no había reactivos para los PCR, lo que "pone más en riesgo a las instituciones educativas".

Al planteo se sumó la vocera de uno de los sectores de los Docentes Autoconvocados, Sandra Nieva, quien señaló que el miércoles por la noche emitieron un comunicado manifestando precisamente una "profunda preocupación" ante los casos de covid. Describieron la situación como "alarmante" y señalaron que hay un "claro ocultamiento de la situación por parte del gobierno y de los medios masivos de comunicación".

Nieva dijo que el virus sigue circulando y los "protocolos no se están aplicando como establece el Plan Jurisdiccional" del retorno a clases presenciales establecido por el Ministerio de Educación de Salta. "Si se da el caso positivo, se debe cerrar por un día el establecimiento para poder desinfectarlo, pero a veces pasan dos días o tres y recién se cierra, o en algunos casos, no", dijo.

Por su parte, desde la cartera educativa que dirige Matías Cánepa, informaron a este medio que para la aplicación de los protocolos, se capacitó a supervisores, directivos y docentes, sumado a la difusión de videos en la plataforma de YouTube y circulares emitidas desde el Ministerio. También sostuvieron que se visitó y se continuará visitando las escuelas para controlar dicho cumplimiento.

Además, dijeron que cada institución educativa tiene un referente de salud y en caso de sospecha, se conecta inmediatamente con ese referente que en general son los centros de salud cercanos a la escuela. Ellos concurren a la institución, realizan el estudio sanitario y toman las medidas pertinentes.

Otro caso fue el de la Escuela Técnica Martín Miguel de Güemes N° 3 de la Capital, donde la directora dio positivo y se aisló preventivamente al personal que estuvo cerca. La vicedirectora, Cintia Frías, dijo que la directora solo estuvo durante la mañana, en la secretaría y en su oficina, por lo que esos sectores fueron desinfectados, pero sin dejar de dar clases.



Los Autoconvocados sostienen que la normativa establecida por el gobierno es "poco clara e incoherente". Señalaron que lo único que se logra es llevar la mayor circulación de personas contagiadas, ya que para no incurrir en inasistencias o para dar cumplimiento a lo requerido por los directivos, los docentes se presentan a trabajar cuando deberían guardar aislamiento.

Alcalá sostuvo que la semana que viene se seguirán incrementando los casos. Por eso consideró que si la situación sigue así, "en algún momento se tendrá que analizar si se va a seguir con las clases o se suspenden por un período de tiempo".



Aún sin artículo

Durante las paritarias que se realizaron a fines de febrero, la Mesa Intergremial pidió al ministro Cánepa que se cree y se anexe el artículo 24, Covid-19, al decreto 4118/97, que establece el régimen de licencias para el personal docente y no docente titular, transitorio y suplente interino del sector público y privado.

La solicitud se dio con la intención de que "no se perjudique" a los docentes, ya que no hay un apartado que contemple los contagios por la covid. Hasta el momento, si un trabajador de la educación se contagia, puede exceptuarse de sus labores a través de las "licencias de largo tratamiento", pero los gremios afirman que no se trata de una enfermedad de larga duración para que se aplique ese tipo de licencia.

"Aún no es considerada como una enfermedad de trabajo porque no se tomó la decisión", recriminó el titular de Amet, ante la demora en la resolución. Recordó incluso que el pedido fue incluido en el acta de las paritarias 2021. La nota presentada por los gremios también informó que "el trabajador será de inmediato sometido al exámen médico y, si el doctor así lo aconsejare, le será impuesta la licencia, o dispensa que encuadre a esta reglamentación".

Referentes de Amet se reunirán hoy con el ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en el informe provincial que pasó Alcalá sobre el inicio del ciclo lectivo, destacó que en Salta "las clases empezaron de forma dispar". Indicó que primero fue por el paro que realizaron los Docentes Autoconvocados, luego porque las escuelas no estaban en condiciones. Otras no tenían personal de maestranza o insumos de bioseguridad.

Para Alcalá, una de las urgencias es el nombramiento de 1600 trabajadores como personal de maestranza para todos los niveles educativos.



Camino a un relevamiento

El miércoles último, el ministro Nicolás Trotta presentó la plataforma Cuidar Escuelas, que tiene como fin notificar casos sospechosos y confirmados de covid-19, crear el registro para la vacunación del personal de establecimientos educativos y la credencial digital de vacunación. El sitio web fue desarrollo por la Secretaría de Innovación Pública junto a los ministerios de Salud y de Educación.

El director general de Información e Investigación Educativa de la provincia de Salta, Leonardo Ferrario, afirmó que se trata de una "herramienta más" además de las que ya están establecidas y en funcionamiento en la provincia. Contó que la iniciativa se dio en el Consejo Federal de Educación a través de la resolución 368/21.

Ferrario dijo que en los próximos días, los directivos de todas las unidades educativas de la provincia recibirán mediante correo electrónico el tutorial para que cada escuela pueda estar inscripta en la plataforma. "Crean el usuario y contraseña y ahí registran la información que será atendida como máximo en 24 horas", desde Educación de la Nación, para ser transmitida a las jurisdicciones provinciales.