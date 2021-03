La libre circulación en Formosa

La jueza federal de Formosa María Belén López Mace le ordenó a la gobernación que garantice la libre circulación de las personas que cuenten con estudio de PCR negativo de coronavirus. La decisión se produjo ante un habeas corpus presentado por el senador nacional de la UCR Luis Naidenoff.

"Requerir a la Provincia de Formosa y/o Consejo de Atención Integral de la Emergencia covid-19 que en un plazo de 72 horas proceda a dictar y/o adecuar su protocolo de ingreso al territorio provincial garantizando la libre circulación interjurisdiccional conforme los parámetros establecidos en el DNU Nº 168/21", dispuso la magistrada.

"Si bien no se desconoce la potestad provincial para dictar las normas reglamentarias del mismo, estas no pueden restringir los derechos allí legislados más allá de lo permitido", señaló la jueza. Para López Mace, "actualmente los protocolos vigentes y dictados oportunamente por la provincia de Formosa para el control del ingreso interjurisdiccional no se ajustan a la normativa nacional".

"La libre circulación entre provincias y el ingreso a Formosa deben estar garantizados, sin aislamientos compulsivos. (El gobernador Gildo) Insfrán tiene 72 horas para adecuar el protocolo y cumplir los parámetros del DNU 168/2021. Formosa vuelve a ser parte de la Argentina", celebró Naidenoff.