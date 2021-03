Copa de la Liga: Estudiantes igualó en su visita a Central Córdoba

En su visita a Santiago del Estero, Estudiantes de La Plata empató 1-1 ante el sorprendente Central Córdoba, en otro encuentro por la fecha 6 de la Copa de la Liga. Lucas Brochero abrió el marcador para el local, Leonardo Godoy igualó para el conjunto de Ricardo Zielinski, ambos en la primera etapa.

Con este resultado, los dos equipos alcanzaron 11 unidades y son los únicos escoltas de Colón de Santa Fe, el puntero de la Zona A.

El equipo de Gustavo Coleoni fue levemente superior a lo largo del primer tiempo, y si no se fue con ventaja al descanso fue por un grosero error de su arquero Alejandro Sánchez.



Con presión alta y la buena tarea por las bandas de Sequeira y Bay, el local aprovechó la lentitud de los centrales de Estudiantes, las imprecisiones en la salida rival y la fragilidad que exhibió el equipo visitante en el sector izquierdo de su defensa.



Por ahí llegó el gol de Central Córdoba: Vega apareció sin marca, sacó un derechazo cruzado a media altura, Andújar dio rebote y Brochero no perdonó.



Sin embargo, apenas cinco minutos después llegó la tremenda falla del arquero del Ferroviario, que no pudo controlar un centro desde la izquierda y le dejó la pelota servida al defensor Godoy, que había hecho la diagonal, para marcar el empate.



Antes del final de la etapa hubo otras dos situaciones claras, una para cada uno: el local llegó con un centro de Sequeira que no lograron conectar Giménez y Vega; en tanto Sánchez tuvo revancha tras su error y le tapó un remate a quemarropa de González.



El conjunto de Zielinski creció en el complemento a partir del trabajo de Jorge Rodríguez en el medio y de Godoy por la banda derecha; así equilibró el desarrollo del juego y tuvo una gran ocasión para ponerse en ventaja con un remate de Leandro Díaz que volvió a tapar el Oso Sánchez.



El Pincha pasó a dominar, pero sin mucha profundidad. Y aunque los errores de unos y otros dejaron siempre latente la posibilidad de un nuevo gol, faltó precisión en las áreas, por lo que el empate se hizo inamovible.

"Nos llevamos un buen empate de una cancha difícil, pero para que este punto sirva tenemos que ganar de local", dijo Rodríguez, quien admitió que el partido ante los santiagueños "fue por momentos feo, muy pausado y con muchos pelotazos. Por suerte nos metimos rápido en el partido con el empate, porque ellos se empezaban a cerrar atrás y se iba a hacer muy complicado entrarles", analizó.



"Seguimos en una buena posición en la tabla, pero no miramos los resultados ajenos sino que pensamos en nosotros. Todavía hay mucho por corregir", concluyó el mediocampista.

En la próxima fecha, Central Córdoba visitará el sábado 27 a Rosario Central, mientras que Estudiantes recibirá el lunes 29 a San Lorenzo.