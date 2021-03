El corazón de Campazzo, clave para un triunfo épico de Denver

Un triple sobre la bocina de Jamal Murray posibilitó que Denver forzara el tiempo suplementario para luego ganarle este viernes 131-127 a Chicago Bulls en un espectacular partido en el que los Nuggets corrieron siempre de atrás. Pero para surgiera la sangre fría del canadiense para provocar la prórroga, primero fue clave que apareciera el corazón caliente de Facundo Campazzo, que le robó una pelota fundamental a la estrella de Chicago Zach LaVine con 27 segundos por jugar, con su equipo perdiendo por tres puntos. Ahí empezó a consumarse la remontada, coronada por el propio Murray y Nikola Jokic en los cinco minutos extra.

"Sin el robo de Facu hoy no hubiésemos ganado", dijo Michael Porter Jr, otro de los jugadores destacados de los Nuggets, para explicar el impacto que tuvo el argentino en el juego. "Jamal me dijo que fuera por el robo. Esperé el momento que LaVine dejó de mirar la pelota y lo busqué", explicó el argentino sobre la decisiva acción, que terminó con la falta del astro de Chicago. "Intento sacar ventaja de mi forma de defender. Todavía no me conocen bien y le saco provecho a eso", añadió Campazzo, que tuvo otro robo importante sobre Thaddeus Young en el cuarto parcial.

La planilla dirá que Campazzo anotó sólo dos puntos, gracias a dos libres, y falló el único tiro de campo que intentó. Sin embargo, sin el aporte del argentino, los Nuggets difícilmente hubiesen vencido a los Bulls, que llegaron a tener una ventaja de 14 puntos cuando promediaba el último cuarto. Fue el momento en que la energía del ex base de Peñarol apareció para contagiar a sus compañeros y su visión de juego sirvió para respaldar el envión anímico.

Con robos y asistencias, que en total fueron ocho, Campazzo comandó la remontada, que parecía quedarse corta cuando los Bulls tomaron seis puntos de ventaja con 45 segundos de jugar. Pero un triple de Jokic y el memorable robo de Campazzo a LaVine posibilitaron que Murray pudiera anotar otros tres puntos que mandaron el partido a suplementario. Allí, entre el canadiense y el serbio se combinaron para 13 de los 15 puntos de Denver que aseguraron el triunfo del conjunto de Michael Malone.





Precisamente el técnico de los Nuggets hizo hincapié en el aporte clave de Campazzo para el éxito. "Facu fue funcional para la victoria, sobre todo en el costado defensivo. Es un jugador que simplemente se mete en tu piel, siempre está ahí... Y por eso todos lo quieren en nuestro equipo, porque no tienen que jugar contra él", elogió el entrenador. "Facu tiene el respeto de todos acá en el vestuario. El equipo lo ama", añadió Malone, que lo utilizó de corrido en los últimos cuatro minutos del tercer parcial, todo el último cuarto y el tiempo suplementario sin darle ni un segundo de descanso, y con la responsabilidad de marcar a LaVine. En total lo mantuvo casi 34 minutos en la cancha.

Más allá del aporte de Campazzo, que completó su cuarto partido seguido con seis o más asistencias, las figuras de Denver fueron Jokic, con 34 puntos, 15 rebotes y nueve asistencias, y Murray, con 34 tantos y cinco pases-gol. En los Bulls, el más destacado fue LaVine, con 32 unidades.

Gracias al éxito ante Chicago, los Nuggets mejoraron su récord a 25 triunfos y 16 caídas, para consolidarse en la quinta posición de la Conferencia Oeste, a un triunfo de Los Angeles Clippers. El próximo encuentro será el domingo desde las 16 ante New Orleans Pelicans.