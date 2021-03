El hombre que se llevó a M se negó a declarar

Carlos Savanz, acusado de llevarse a M y tenerla retenida durante tres días en la zona oeste del Conurbano bonaerense, se negó este sábado a declarar por Zoom ante la fiscal Laura Belloqui, quien se encuentra interinamente a cargo de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N° 54.

El hombre de 39 años, imputado por el delito de retención, ocultamiento y sustracción de menores seguirá detenido mientras tanto en la Superintendencia de Investigaciones de la Policía Federal, situada en Villa Lugano, hasta donde fue trasladado el jueves tras su arresto, bajo un fuerte operativo de seguridad.

Savanz está acusado, por el momento, por un delito que contempla una pena de hasta 15 años de prisión y su situación procesal se podría complicar si se comprueba que existió abuso sexual, lo cual debe ser determinado por las pericias.



Tras ser rescatada, la niña de siete años fue evaluada por médicas legistas de la división de Medicina Legal de la Policía de la Ciudad y luego fue trasladada al Hospital Garrahan.

Fuentes del Consejo de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de Buenos Aires señalaron que se esperaba el alta médica de M para las próximas horas y que una psicóloga ya había empezado a trabajar con la menor y su grupo familiar.

La detención de Savanz en la ciudad bonaerense de Luján se logró gracias al llamado que una vecina hizo al 911 cuando reconoció por las calles de esa localidad al captor andando en su bicicleta, donde luego se descubriría que la menor estaba oculta en una caja de cartón en la parte trasera.



La niña había desaparecido el pasado lunes alrededor de las 9:00 en el barrio porteño de Parque Avellaneda, según lo denunció su madre, quien se encuentra en situación de calle en la zona de colectora de la Autopista Dellepiane y Escalada, frente al Barrio Cildañez.

Abogado de Savanz: “Esto no fue un rapto, la madre le entregó a la nena”

Previo a la indagatoria, el abogado de Savanz, Jorge Alfonso, había dicho que pediría que se suspendan los plazos procesales hasta que se terminen de realizar todos los estudios psicológicos y psiquiátricos al imputado. Además, comentó que pedirá la declaración en cámara Gesell de la niña.

En este sentido, el letrado manifestó en declaraciones con Am Con Vos que lo sucedido “no fue un rapto” ya que “la madre le entregó a la nena”.

“Hoy por la tarde es la indagatoria. Ahora tenemos una reunión previa con mi cliente. Le tengo que hacer unas cuantas preguntas para ver si entiende por qué yo estoy hablando con él en un zoom. No voy a la inimputabilidad”, había precisado.

Asimismo, indicó que va en “camino a la verdad” y planteó que no quiere que “un inocente vaya preso”.

“No voy con suposiciones. No me manejo con suposiciones. Hay que ser muy cauto. Se hablaron de muchas cosas. Esto no fue un rapto. Este chico estuvo desde los 7 años viviendo en la calle. La madre le entregó a la nena. La sustracción no corre ¿Qué queda? ¿Ocultamiento y retención? La misma nena dice que ‘nos perdimos con Carlitos’”, concluyó Alfonso.