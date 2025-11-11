Después de más de 40 días de cierre de servicios públicos federales, un récord, Estados Unidos divisaba el lunes una posible solución al bloqueo presupuestario que causó este "shutdown", tras un acuerdo en el Senado entre la mayoría republicana y algunos demócratas moderados, quienes ya enfrentan las críticas de su propio partido. Desde el 1 de octubre más de un millón de trabajadores federales no trabajan o lo hacen sin cobrar. La presión sobre los legisladores aumentó en los últimos días por la cancelación de miles de vuelos. Tras superar un importante obstáculo procedimental el domingo por la noche, se prevé que el Senado aprue