Después de más de 40 días de cierre de servicios públicos federales, un récord, Estados Unidos divisaba el lunes una posible solución al bloqueo presupuestario que causó este "shutdown", tras un acuerdo en el Senado entre la mayoría republicana y algunos demócratas moderados, quienes ya enfrentan las críticas de su propio partido. Desde el 1 de octubre más de un millón de trabajadores federales no trabajan o lo hacen sin cobrar. La presión sobre los legisladores aumentó en los últimos días por la cancelación de miles de vuelos. Tras superar un importante obstáculo procedimental el domingo por la noche, se prevé que el Senado aprue
40 días de "shutdown" dejaron a miles de empleados sin sueldo y caos en aeropuertos
El cierre del gobierno de EE.UU. se acerca a su fin por un acuerdo en el Senado
Se prevé que el Senado apruebe un proyecto de presupuesto en las próximas horas, aunque luego tendrá que pasar por la Cámara de Representantes. El presidente Donald Trump dijo que el acuerdo "es muy bueno".
