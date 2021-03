En el Día de la Memoria la marcha volverá a ser reemplazada por diversas actividades

Por segundo año consecutivo, las Madres y las Abuelas de Plaza de Mayo, los Hijos, los Familiares y el resto de los organismos que integran la Mesa Nacional decidieron no convocar a marchar hacia Plaza de Mayo el próximo miércoles, cuando se cumplan 45 años del último golpe de Estado que sufrió la Argentina. “La pandemia, lamentablemente, otra vez nos alejó del abrazo de la calle que tanto extrañamos”, señaló Taty Almeida, Madre integrante de la Línea Fundadora. Al igual que el año pasado, el Día de la Memoria no transcurrirá sin que los referentes de la lucha que a lo largo de décadas derribó indiferencias e impunidad, se las ingenien para colar en la vida cotidiana el recuerdo a los 30 mil, la exigencia de verdad y un reclamo especialmente dirigido al Poder Judicial para que acelere los juicios y avance en las investigaciones sobre la complicidad civil. Esta vez será con los 30.000 árboles que los organismos invitan a sembrar con la campaña Plantamos memoria, como hizo el Presidente el sábado en la ex Esma junto a Almeida. La poesía será otro de los muchos medios para poner en la agenda la fecha, con el concurso que organiza la Asociación Madres de Plaza de Mayo. “Nuestra lucha fue y es permanente. Y siempre creativa”, destacó Hebe de Bonafini, presidenta de la Asociación Madres de Plaza de Mayo.

“No es un 24 cualquiera”, insistió Almeida en la cuenta redonda de días, meses, años que pasaron desde aquel “golpe genocida, el más sangriento y el que dejó lo que ya sabemos, 30 mil detenidos desaparecidos” declaró, a esta altura de su vida y de la vida de Argentina, como una especie de mantra. “¡Son 45 años, Dios mío!”, se asombra, no solo por el paso del tiempo sino porque “lamentablemente” la pandemia les vuelve a impedir “salir a las calles, tomarlas, y abrazarlas. Ya volveremos. Nosotros priorizamos la vida”.



El año pasado, con la pandemia ya instalada, los 13 organismos que integran la mesa nacional de agrupaciones de derechos humanos --que las Madres, las Abuelas, los Familiares y los Hijos comparten con la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, la Liga Argentina por los Derechos Humanos, la Asociación Buena Memoria y el Centro de Estudios Legales y Sociales, entre otros– decidieron cancelar la movilización que año tras año inunda las calles del centro porteño hacia la Plaza de Mayo y de todo el país.



Este aniversario llega con reglas de cuidado que recomiendan el distanciamiento, el uso de barbijo y habilitan las actividades al aire libre. Pero también con una segunda ola del virus golpeando las puertas del territorio y un plan de inoculación ralentizado por la escasez mundial de vacunas. Con “más tiempo para organizarnos mejor”, indicó Giselle Tepper de Hijos, comunicó a principios de mes que no habría marcha tampoco este 24. “Muchas de nosotras estamos vacunadas, pero todavía no es momento para reunirnos nuevamente. Extrañamos con locura el grito de ‘Madres de la Plaza, el pueblo las abraza’ con el que siempre nos reciben, pero entendemos que no es momento”, reconoció Almeida.



Plantamos Memoria

“La Memoria, al igual que la semilla, viene cargada de futuro”, afirmaron los organismos en el comunicado en el que anunciaron que no habría marcha pero sí campaña: Plantamos memoria, con la que convocaron a sembrar 30 mil árboles por los 30 mil desaparecides. “En tiempos de incendios, deforestación y cambio climático, invitamos a plantar vida como un acto de memoria y futuro. Porque el recuerdo de cada compañerx detenidx desaparecidx trae consigo el legado de lucha por un país más justo y solidario”, sostuvieron.

Invitan a que la gente se organice “para poner la memoria en acción” en instituciones --clubes, escuelas, sindicatos, agrupaciones de vecines--, pero también en el ámbito privado, en la maceta de un balcón, ventana, en el jardín, en las veredas de sus casas.



“La invitación es a que planten un árbol, una plantita, una semilla. Lo que gusten y puedan”, amplió Manuel Goncalves, nieto restituido. Fueron las Abuelas juntamente las que llevaron el “germen” de esta campaña a la mesa nacional de organismos. “Tenían y tienen tantas ganas de estar en la Plaza… En esta larga lucha de tantos años, han atravesado muchísimas situaciones: desde la represión en las calles a este aislamiento social que jamás hubiésemos imaginado. Y si bien para nosotros es necesario el ejercicio de movilizarnos, prevalece la responsabilidad social de cuidarnos y sobre todo de cuidarlas”, sostuvo.



“La campaña es fruto de esa mirada integral que tienen los organismos de pensar en el ejercicio de la memoria no solo como una manera de no olvidar el pasado, sino también de resignificarlo en el presente y poder cuidar el futuro, hacerlo mejor”, continuó el nieto. Y concluyó: “El acto de sembrar permite hacer memoria como una apuesta a un futuro que piense en todos”.

Se invita a señalizar cada acción de siembra con el dibujo distintivo (el pañuelo blanco abrazando la hoja verde), registrarla con fotos o videos y replicarla en redes sociales con las etiquetas #PlantamosMemoria #45AñosDelGolpeGenocida #Son30Mil.



El miércoles, desde las 10, nietos y bisnietos en representación de Abuelas, Madres Línea Fundadora, Hijos y Familiares junto a integrantes del Ente Público que administra el Espacio para la Memoria de la ex Esma plantarán árboles en el predio. Habrá siembras en escuelas, gremios y clubes de fútbol. Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas coorganizó con Boca Juniors y Huracán la siembra de jacarandás en sus sedes. Habrá plantaciones en Parque Nacionales, el Parque de la Memoria; el gremio de docentes Suteba repartirá un cuadernillo entre les trabajadores de la educación y será replicada en las redes de las agrupaciones.

Las imágenes y videos registrados y compartidos serán reunidos y presentados el mismo 24 en www.plantamosmemoria.com.ar, una página web que funcionará a modo de “gran marcha virtual”, una iniciativa de la que participaron las cooperativas de software libre de la Federación Argentina de Cooperativas de Trabajo, Tecnología, Innovación y Conocimiento (FACTTIC).



Un reclamo al Poder Judicial

“Nunca se deja de pensar en la calle”, aseguró Giselle Tepper, de Hijos, reconociendo también que las campañas que hubo que pensar a falta de marcha permitieron “que se charlara mucho del tema en las casas”. “Por supuesto que se siente la falta de ese encuentro, pero lo tomamos como otra forma de mantener la memoria”, apuntó. Algunas regionales de la agrupación en otros puntos del país sí tomarán la calle como escenario, con caravanas y en algunos lados movilizaciones con distancia y cuidados, algo que se definió en cada lugar según la situación epidemiológica local.

Más allá de la campaña Plantamos Memoria, los organismos de la mesa nacional consensuaron el documento que cada aniversario leen sobre el escenario de la plaza y que, esta vez, como el año pasado, compartirán a través de la televisión pública. La emisión será a las 19 y la consigna de la postura consensuada es “A 45 años del golpe genocida. Democratizar la justicia para construir la Patria de todos”.



Además del reclamo para que se acelere el proceso de juzgamiento a los genocidas, otro de los ejes centrales del mensaje de los organismos es la falta de avance en las causas que investigan la participación civil en los crímenes de lesa humanidad. “No solo tienen impunidad, sino que siguen formando parte del poder real. No solo económico. Tengamos en cuenta que el presidente de la Corte Suprema es un ex integrante del Grupo Clarín, uno de los grupos económicos que apoyaron y se valieron de la dictadura y que quedaron impunes”, explicó Tepper.



Esa Corte, por ejemplo, debe resolver hace años la situación de Carlos Blaquier, fundador del Ingenio Ledesma y acusado de facilitar secuestros, torturas y desapariciones de trabajadores de esa empresa durante el terrorismo de Estado. “Así, la democracia es muy difícil”, remarcó la integrante de Hijos. Combinado con aquello, otro “eje de preocupación” de los organismos es el hecho de que “ese mismo Poder Judicial siga sosteniendo la persecución a dirigentes de la oposición, dirigentes de organizaciones sociales, territoriales y políticas”.



Otras actividades

Además del acto que compartieron el sábado junto a la Intersindical en la ex Esma, del que participó el Presidente, la regional Capital de Hijos lanza hoy vía redes la campaña Historias que cuentan la historia con relatos de diferentes voces que cuentan “hitos vinculados al terrorismo de Estado”. “Qué les dijeron, qué saben, qué se acuerdan. Buscamos que se hable, que se pregunte y cuestiones, que se desconstruya el negacionismo. En todas las casas hay una historia para contar”, detalla Tepper.

Se esperan otras movidas en diversos puntos del país. Algunas regionales de Hijos organizaron junto con otras agrupaciones de derechos humanos caravanas para recordar a los 30 mil, el martes en Córdoba, en Tucumán, en Bahía Blanca y La Plata. En Neuquén se realizará una vigilia desde el 23 a la medianoche con participación de artistas.



Como ocurre desde hace algunos años, la celebración del Día de la Memoria se extiende a la semana del 24 y, en algunos casos, al mes de marzo de principio a fin. La Secretaría de Derechos Humanos, por ejemplo, comenzó a homenajear a desaparecides y víctimas del terrorismo de Estado el pasado viernes, con la entrega de premios Tato Pavlosky a artistas que fueron perseguidos por la dictadura.



Ayer, en tanto, lanzó el programa Cartografías de la Memoria. La Ex Esma y el barrio, de la mano del Centro Cultural Haroldo Conti, un recorrido autoguiado por el barrio que circunda el predio “para dar cuenta de la firma en la que el proyecto político y económico de la dictadura traspasó los límites de los centros clandestinos". Incluye intervenciones artísticas del colectivo de fotógrafes M.A.F.I.A. y la Compañía de Funciones Patrióticas.



Y el viernes presentarán un informe sobre las tareas realizadas por el Archivo Nacional de la Memoria con la información contenida en el álbum de inteligencia hallado en la AFI el año pasado. La semana siguiente lanzarán un sitio web informativo relativo a los juicios de lesa.



Esta tarde, desde las 18, se llevará a cabo de manera virtual la presentación del libro Un golpe a la salud pública. El hospital Posadas bajo la dictadura, con la participación de trabajadores de la institución Zulema Chester, Carlos Azpeteguía, Rubén Gallucci, Cristina Pfluger y la autora Teresa Rogers Grass. Se transmitirá por el canal de youtube de la editoria a cargo de la publicación Maipue.



Encuentro Memoria, Verdad y Justicia

En reuniones plenarias llevadas a cabo a principios de mes, las agrupaciones que integran el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia definieron marchar el próximo miércoles. Así, lanzaron la convocatoria a participar de la movilización del 24, que tendrá lugar desde las 15 y recorrerá las calles entre Congreso y Plaza de Mayo para reclamar “cárcel a todos los genocidas sin domiciliarias, contra la impunidad, el ajuste y la represión de ayer y hoy”. También la apertura de los archivos que pudieran permanecer en manos del Estado entre 1974 y 1983, “salud y vacunas para todes” y en contra del pago de la deuda externa. En la Plaza de Mayo, la marcha del Encuentro contará con la participación de algunas Madres de la Línea Fundadora vía teleconferencia.