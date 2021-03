Patricia Bullrich no quiere flan, lo quiere a  Alfredo Casero en Juntos por el Cambio

El comediante Alfredo Casero recibió una invitación para sumarse a Juntos por el Cambio por parte de Patricia Bullrich. "Muchas gracias por la confianza, Patricia. Este no es un empleo, esto es una cuestión que es por la patria y por la nobleza", aseguró Casero luego de que la ex ministra de Seguridad del macrismo, Patricia Bullrich, le extendiera la posibilidad de hacerle un lugar en la coalición de centroderecha que se prepara para las elecciones legislativas de medio término de octubre.

"Ahora, si estoy capacitado para la política alguien me tendría que ‘hacer’. Tendría que ser más o menos orgánico. Mi problema es la falta de organicidad porque yo trabajo solo, pero dame algo para hacer y yo lo hago”, aseguró Casero entusiasmado con la propuesta de Bullrich. "El principal problema de este Gobierno es que no hay honor, no les importa”, señaló el actor que fue muy activo en las convocatorias de las movilizaciones contra los gobiernos peronistas de los últimos años.

La propuesta fue hecha por televisión, en el canal de noticias TN, en el programa "Una Vuelta más", donde ambos coincidieron. Cabe destacar que Casero no fue invitado a la presentación del libro de Mauridio Macri Primer Tiempo, de modo que la invitación de la presidenta del partido cambiemita fue también un acto de reparación a ese olvido.





"Es una enfermedad lo que está pasando. Nosotros estamos en manos de enfermos, de mentirosos. Y lo que hacen es juntar un montón de gente que, en su pequeña militancia, le importa tres carajos lo que es importante para nosotros. Ese es el único problema”, sostuvo Casero sobre el actual gobierno.

Bullrich destacó que “por supuesto” le daría un lugar en el macrismo porque se necesita de “todos los que van a pelear por el país, por la Patria, que se la van a jugar”, y “entre ellos está Alfredo”.

El convite surge en un año electoral que se irá intensificando a medida que pasen los días. Casero apuntó que se dio cuenta de que tenía “un contacto bastante claro con la gente” porque suele viajar “de una provincia a la otra” y, por esa razón, fue “viendo un montón de diferentes realidades”.

Sin embargo, el actor aseguró de forma algo confusa que le “trajo un montón de problemas”, haber criticado la gestión de Cambiemos porque empezaron a tratarlo como “el que se había dado vuelta, pero lo que estaba diciendo era lo pensé toda la vida”, que es “en realidad lo que se endilga de lo malo del gobierno de Mauricio Macri”.

El actor fue un ferviente defensor de los referentes de la coalición opositora. "Yo veo que la gente se convoca sola, si no fuera por Patricia Bullrich, por Fernando Iglesias y por algunos más a los que ves en las marchas, no hay nadie que se pare y diga ‘yo estoy enfrente de esto’. No vaya a ser cosa que estén demasiado cómodos y que no quieran perder un montón de privilegios. No vaya a ser cosa que la gente salga y diga que no quiere a ninguno porque eso es una pérdida más grande para la Democracia”, aseguró después de una de las convocatorias macristas.

Al finalizar el encuentro con la ex funcionaria, el comediante le aseguró que iba a "hacer todo lo posible para que sea presidenta, si quiere ¿Por qué no? Y lo digo claramente”.