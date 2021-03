Víctor Hugo Morales contó cómo transita el coronavirus

Víctor Hugo Morales relató cómo transita su contagio de coronavirus, que fue confirmado el sábado por la mañana al someterse a un hisopado luego de permanecer aislado varios días por ser contacto estrecho de un caso positivo.



En la apertura de La Mañana, su programa en AM750, el periodista aseguró que se encuentra en buen estado de salud y que no siente “ni fiebre ni nada”, aunque precisó que sí perdió el olfato días atrás.

“Siento que me ahogué en la orilla, no llegué a la vacuna y esto determinó que pegue con el COVID-19. Buena parte del año estuvo encerrado, pero me abrí de a poco, al canal y a las salidas con protocolos”, contó Víctor Hugo.

En pausa Víctor Hugo Morales habló de su experiencia con el coronavirus Compartir Descargar Víctor Hugo Morales habló de su experiencia con el coronavirus Compartir

Link Copiado!







A pesar de estar contagiado, Víctor Hugo no dejó de hacer su programa de radio ya que, según describió, se encuentra en buen estado de salud. Desde el inicio de la pandemia, el periodista trabajó desde su casa, mientras parte del equipo de La Mañana se encuentra en los estudios de la emisora.



“No tengo fiebre ni nada y el oxígeno en sangre está en 97. Los indicadores dan bien, excepto la pérdida del olfato”, remarcó Morales, quien aclaró además que no tuvo pérdida del gusto.