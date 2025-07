La final de la Liga Nacional está llegando a su desenlace: este martes, Boca tendrá la primera chance para coronarse campeón cuando visite desde las 22.10 a Instituto, que está obligado a ganar en su casa para forzar un séptimo y decisivo encuentro en la Bombonerita. El vigente monarca lidera la serie 3-2, aunque con tanta paridad mostrada hasta el momento, resulta muy difícil vaticinar un resultado entre dos equipos que tienen sobradas armas para quedarse con el certamen.

Un tiro libre anotado por el colombiano Andrés Ibargüen cuando restaban 6 décimas fue la única diferencia que logró Boca sobre Instituto y le valió ganar el quinto partido para tener el primer match point. Ahora la serie regresará a Córdoba, donde el conjunto xeineize ganó el tercer encuentro e Instituto respondió para empatar la llave.

Con tanto en juego y con cinco encuentros previos, ya son pocas las armas que tienen los entrenadores Gonzalo Pérez y Lucas Victoriano para sorprender a su adversario. Por eso, la idea es apuntar a potenciar las virtudes propias, más allá de que siempre hay espacio para algún ajuste táctico. “Es una serie extremadamente táctica porque cada partido es algo diferente. Es una serie muy pareja. También le doy crédito a Instituto porque es un buen equipo y por algo llegó a la final. Esto es partido a partido”, analizó Ibargüen, héroe del triunfo del sábado, cuando tomó un rebote ofensivo con el partido casi terminado y recibió una falta que determinó el triunfo xeneize.

Del otro lado, Instituto se vio limitado por las lesiones de jugadores importantes, como el uruguayo Nicola Pomoli y Lee Aaliya, más las molestias que padecen Nicolás Copello y Leandro Vildoza. Sin embargo, el equipo se las ingenió para disimular las ausencias y sigue encaminado en la pelea. “Los tres partidos que Nico (Pomoli) no pudo jugar, los perdimos. Éstá haciendo un esfuerzo también, es una locura lo que hace. Una locura. Está jugando con el corazón", resaltó Victoriano sobre el uruguayo, quien arrastra una lesión muscular.

“El equipo tiene un corazón enorme. No se desanimaba con nada, nos metieron tiros que estaban bien defendidos, con un esfuerzo enorme para defender y le entraban igualm y normalmente eso te desanima un poco, pero a ellos no. Me encanta que el equipo salga siempre vacío. Estamos enteros para jugar en Córdoba", completó el entrenador cordobés, que sabe que la serie ya no tiene mañana. Es que este martes habrá campeón repetido o todos vuelven a la Bombonerita a definir todas una temporada en 40 minutos de básquet.