Vladimir Putin se vacuna contra el coronavirus y critica a la Unión Europea

El presidente ruso, Vladimir Putin, anunció que mañana martes se vacunará contra el coronavirus. "La vacunación es, por supuesto, una elección voluntaria de cada persona, una decisión personal de cada uno", dijo Putin durante una videoconferencia en la que denunció las "extrañas" críticas de la Unión Europea a la vacuna Sputnik V.

"En particular, yo mismo pretendo hacerlo mañana", agregó el mandatario ruso, de 68 años, informó la agencia de noticias rusa Sputnik. El mandatario se aplicará la primera dosis de la vacuna desarrollada por el Instituto Gamaleya,

En diciembre del año pasado había declarado que se vacunaría "sin falta, apenas sea posible". "Yo atiendo a las recomendaciones de nuestros especialistas y por eso por ahora no me he puesto la vacuna, pero lo haré sin falta cuando sea posible", remarcó el jefe del Kremlin, cuando le preguntaron al respecto.

En su momento explicó que aún no lo hacía por no estar en la franja de edad de aquellos a quienes se la aplica. "A la gente como yo la vacuna todavía no llega", dijo Putin en diciembre, quien el 7 octubre del 2020 había cumplido los 68 años.

Recelo europeo contra la Sputnik V

Horas antes de que el mandatario ruso anunciara su vacunación, los desarrolladores de la vacuna rusa contra el coronavirus le apuntaron al comisario europeo Thierry Breton, quien está a cargo de la distribución de vacunas de la Unión Europea y afirmó que no tienen necesidad de adquirir la Sputnik V.

"Los sesgos conducen al fracaso. Y los fracasos de Breton son claros para muchas personas en la UE", afirmaron en la cuenta oficial de Twitter de la vacuna rusa, aludiendo a los retrasos que ha sufrido la campaña de vacunación en Europa.

Putin retomó luego el tema. "Cuando escuchamos este tipo de declaraciones, nos surge la pregunta: '¿Qué intereses defienden estas personas?; ¿Los de las empresas farmacéuticas o los de los ciudadanos europeos? Nosotros no forzamos a nadie a vacunarse'", afirmó .



Breton, responsable de los aspectos industriales de la fabricación de vacunas contra el covid-19 en la UE, dijo en la cadena francesa TF1 el domingo que los europeos "no necesitarán en absoluto el Sputnik V" dado que otros fármacos están homologados.

"La Sputnik V es una vacuna complementaria, tenemos 350 millones de dosis", declaró el comisario europeo de Mercado Interior, quien aseguró además que "los rusos tienen dificultades para fabricarla y (que) sin duda habrá que ayudarles".

La Sputnik V fue inicialmente recibida con escepticismo en el extranjero, pero su fiabilidad fue validada en febrero por la revista científica The Lancet.

La Agencia Europea de Medicamentos (EMA) está examinando actualmente su solicitud de homologación. Funcionarios de la UE han acusado a Moscú de hacer "propaganda" con la Sputnik V.

Tras las críticas de Rusia, la EMA decidió enviar a sus expertos a ese país para revisar los ensayos clínicos de la Sputnik V, según anunció el ministro de Salud ruso, Mijáil Murashko. "El 10 de abril, un grupo de expertos de la EMA se va a familiarizar y revisar los ensayos clínicos que se han realizado en nuestro país", dijo Murashko durante una reunión televisada con Putin.