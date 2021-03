Matt Groening: "Estoy orgulloso de Apu"

Matt Groening, creador de Los Simpson, señaló que está "orgulloso de Apu", tras las críticas que señalan al personaje como una caricatura racista. Apu Nahasapeemapetilon -cuya voz original realizó el actor Hank Azaria- fue un protagonista frecuente en la popular serie animada, pero ha sido acusado de perpetuar estereotipos dolorosos sobre las personas asiático-americanas.

Interrogado sobre si cambiaría el carácter o las historias a la luz de las críticas, Groening le dijo al diario USA Today: "Yo creo que las historias de Apu son fantásticas, y es uno de los personajes con más matices dentro de un show animado de dos dimensiones." Y agregó: "Entonces, sí, estoy orgulloso de Apu. No quiero abrir una nueva oleada de críticas, pero no importa lo que diga. Igualmente las tendré."

Luego de que el episodio de 2016 “Much Apu About Something” confrontara directamente la problemática caracterización del personaje, se tomó la decisión de suspender sus apariciones. Apu fue eliminado sin mayor ruido, reapareciendo solo como personaje secundario.

El año pasado se anunció que actores y actrices blancos ya no prestarían su voz a personajes que no lo sean. Al hablar de la decisión, Groening dijo: "No fue mi idea, pero no tengo problemas con eso. ¿Quién puede estar contra la diversidad? Así que está perfecto. De todos modos, debo decir que actores y actrices no fueron empleados para interpretar personajes específicos", agregó. "Fueron contratados para hacer cualquier personaje que se nos ocurriera. Para mí, lo asombroso es ver a todos nuestros brillantes actores y actrices que pueden hacer múltiples voces. Eso es parte de lo divertido de la animación. De cualquier modo, ser más inclusivos y contratar a más gente, estoy completamente a favor de eso."

Apu fue el tema central de un documental de 2017 realizado por el comediante Hari Kondabolu, titulado El problema con Apu, que explora las repercusiones en la vida real de la existencia del personaje. "Los Simpson estereotipan a todas las razas", dice una de las personas entrevistadas en el película. "El problema es que no tenemos ninguna otra representación."