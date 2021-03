Invertirán 12 millones de dólares en la gestión de residuos en Orán 

Tras un encuentro en la Casa de Gobierno con el ministro de Producción, Martín de los Ríos, y los intendentes del departamento, el jefe comunal de Orán, Pablo González informó que están cada vez más cerca de cumplir con una de sus promesas de campaña, la de avanzar en la gestión de residuos en ese municipio, tanto desde el reciclado como en su disposición final.

Al salir de la reunión, González explicó que para conseguir los recursos que provendrán del Ministerio de Ambiente de la Nación, debió aunar esfuerzos y conformar un Consorcio de Residuos Sólidos con los demás municipios del departamento, a los que se sumaron Embarcación y Aguas Blancas. Todos ellos presentaron un proyecto que resultó ser uno de los seis elegidos en el país y que tendrá una inversión de alrededor de USD 12 millones.

"El objetivo es tener un lugar para la disposición final de los residuos sólidos en nuestro departamento, como así también tener saneados todos los basurales a cielo abierto en cada uno de los municipios y contar con equipamiento para la clasificación y recolección de lo reciclable de la basura", expresó el mandatario oranense.

La secretaria de Hacienda municipal, Melisa López Santa Cruz, contó a Salta/12 que se creó un Consorcio “entre municipios del Norte 2, todo lo que es nuestra zona sumados Aguas Blancas y Embarcación” por una cuestión de cercanías y porque como mínimo para presentar el proyecto, se necesitaba la firma de siete intendentes.

“Es un programa de relleno de sólidos urbanos, que es lo último que queda luego de la clasificación y que ya no se puede reciclar”, explicó la funcionaria. Pero para determinar en qué lugar se instalará ese basural, se deben realizar una serie de estudios de impacto ambiental como las condiciones climáticas, de los terrenos, de las napas de agua y hasta el comportamiento de los ríos, que solo pueden determinar los técnicos de la cartera nacional.

“Nosotros no podíamos poner el relleno en Orán, por ejemplo, que es lo que queríamos, porque fuimos los que lo gestionamos, porque no tenemos las condiciones para hacerlo”, sostuvo. Y añadió que el presupuesto anunciado es solo para “la inversión de proyecto” y no el final de obra, que demandará aún más. Por eso aclaró que será un trabajo a largo plazo, “esos 12 millones de dólares no van a venir juntos y son para los siete municipios”. Una parte está destinada a los estudios previos, asesoramiento y logística, y la otra, a maquinaria y preparación de los centros de transferencia que se realizarán en cada una de las localidades beneficiadas.

El asesoramiento que realizarán los técnicos de Ambiente de la Nación también incluirá la capacitación sobre “cómo tenemos que comportarnos y qué tenemos que hacer con la basura”.

López Santa Cruz sostuvo que el municipio de Orán ya se viene preparando para dar ese paso, con proyectos de ordenanzas ambientales que van en ese sentido “y estudiando el mercado en particular, trazando como una mini ciudad, trabajando con los recuperadores en el basural local y preparándonos para aprender a dónde tirar cada residuo y qué hacer con cada uno de ellos”.

En cuanto a los recuperadores, indicó que allí están realizando una labor aparte “porque son gente que vive en el basural y no tiene las condiciones sanitarias correspondientes, por lo que estamos avanzando en mejorarlas”. También se está trabajando con fundaciones amigables con el ambiente “para motivar a los vecinos a llevar sus botellas hasta los Eco puntos”, mientras que un grupo de ingenieros realizan estadísticas de cuánto se puede recuperar, y si esas cantidades son aptas “como para ayudar a los que recuperan a comercializar lo recolectado”.

Por último, detalló que ese proceso de aprendizaje y preparación local será fundamental para, por un lado, “que vaya la menor cantidad de residuos al relleno, que significa enterrar la basura que no se puede recuperar”, y por el otro, trabajar los orgánicos como corresponde y que no terminen generando basura.

Según los estudios preliminares, por sus condiciones y por su ubicación, equidistante a los demás municipios, Pichanal sería el lugar elegido para construir ese relleno de sólidos urbanos, pero la funcionaria aclaró que para ello aún faltan más estudios y el visto bueno de la localidad.

Si bien la gestión se realizó personalmente a través del Consorcio conformado, la provincia, a través de la Secretaría de Ambiente, será el nexo entre el organismo nacional y los municipios beneficiados.

La Dirección Nacional de Gestión Integral de Residuos del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación será la que a través de su programa para la gestión integral de residuos sólidos urbanos y asimilables financie las obras y los estudios correspondientes. Su página indica que uno de los objetivos es terminar con las inequidades geográficas, ya que reconoce que en todo el territorio nacional la cobertura de disposición final en residuos sólidos es del 64,7% de la población. Pero que se reduce en las regiones Norte (50,1 %) y Cuyo-Mesopotamia (15,2 %), siendo que en el resto del país es del 79,4 %. Mientras que el restante 35,3% de la población cuenta con una disposición final inadecuada, en vertederos controlados o basurales a cielo abierto.

Equipos para el Hospital

En su paso por el Grand Bourg, el jefe comunal de Orán también se encontró con el ministro de Salud, Juan José Esteban , con quien hablaron de la situación epidemiológica “tanto de covid-19 como de dengue”, contó González.

También hablaron sobre el estado del Hospital regional San Vicente de Paul. El intendente adelantó que en pocos días llegará nuevo equipamiento para el laboratorio, que reforzará la capacidad de diagnóstico.

Asimismo, afirmó que el Hospital está recibiendo los insumos correspondientes para realizar las pruebas de covid-19. “La intención es que si llega un segundo brote no pegue tan fuerte como el primero y el nosocomio esté preparado”, manifestó el jefe comunal.