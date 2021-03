Campazzo y un homenaje de su ciudad natal como regalo de cumpleaños

En medio de su primera temporada en la NBA, Facundo Campazzo se ligó un mimo a distancia de su ciudad natal. Es que el club Municipalidad de Córdoba, donde se inició el actual base de la Selección Argentina y los Denver Nuggets, bautizó a su cancha como "Estadio Facundo Campazzo".

“El club te saca de la calle, fue mi refugio. Así lo sentí. Pasé cosas muy lindas ahí, y lo que me llevo son los valores que me dieron en ese lugar y que me hacen la persona que soy”, consideró el cordobés vía videoconferencia desde Estados Unidos, durante el acto en que se declaró el estadio de Alta Córdoba con su nombre.



La iniciativa llegó en un momento en el que el base, que este martes cumple 30 años, está teniendo un rol muy importante con la franquicia del estado de Colorado. Desde su ausencia por protocolo de coronavirus (se perdió tres juegos), Campazzo promedia 24,4 minutos en seis partidos, con destacados aportes en asistencias (6,0) y robos (1,3); aunque está algo desatinado a la hora de apuntar al aro: 2,7 puntos con 23,8% de efectividad en lanzamientos.



El cordobés no tuvo experiencia en ningún equipo de su ciudad en la Liga Nacional, competencia en la que defendió los colores de Peñarol de Mar del Plata entre 2008 y 2014, obteniendo notables rendimientos, con cuatro títulos locales, además de lograr varias distinciones personales.

Luego tuvo un paso exitoso por Murcia y Real Madrid, de España, en la que se consagró en competiciones nacionales y europeas, antes de pasar en diciembre último a la NBA, donde está teniendo una muy buena temporada.

Además, desde 2012 es uno de los jugadores que integra el plantel del seleccionado argentino en cada una de las convocatorias, y figura en el último subcampeonato mundial de China 2019.



Con Denver volverá a jugar este martes, desde las 20, ante el Magic en Orlando. Los Nuggets, que vienen de caer ante New Orleans Pelicans, tienen un récord de 25 triunfos y 17 derrotas y se ubican quintos en la Conferencia Oeste. Por su parte, el Magic tiene marca de 14 y 28, la cuarta peor de toda la liga.

En lo que va de temporada, Campazzo jugó 36 partidos con promedios de 17,6 minutos, 5,0 puntos, 2,7 asistencias, 1,0 robos, 44% en tiros de dos puntos y 35% en lanzamientos de tres. Su mejor marca anotadora es de 16 puntos (ante Atlanta en febrero), mientras que recientemente logró sus máximas en asistencias y robos, con 10 y 4 respectivamente, en el triunfo ante Charlotte.

Antes de su floja última actuación ante los Pelicans (0/4 en triples, 2 asistencias y un robo), fue clave en el triunfo en tiempo extra sobre Chicago Bulls, con un robo en el último minuto del cuarto cuarto a la figura rival Zach Levine para darle la posesión a los suyos que finalmente terminó con triple sobre la chicharra del canadiense Jamal Murray para igualar el encuentro.