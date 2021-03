Intentaron secuestrar a una joven de 20 años en una plaza de Quilmes

Una joven de 20 años sufrió un intento de secuestro este sábado a la tarde, , en Quilmes Oeste, mientras caminaba con una amiga sobre uno de los laterales de la Plaza de Lourdes.

Tras resistir con forcejeos y gritos, los los atacantes emprendieron la huida ante la reacción de los vecinos.

El hecho ocurrió alrededor de las 14,30 en la calle Corrientes, después del cruce con Juan B. Justo. Según el relató la amiga de Lara, la joven agredida, esa tarde se dirigían a la parada del colectivo cuando frenó cerca de ellas una camioneta utilitaria color azul.



"Se bajó un chico con un arma en la mano. Nos apuntó a las dos. Y ese nunca dijo nada. El que daba las órdenes y siempre gritaba era el que estaba adentro de la camioneta”, contó la joven (cuya identidad se mantiene en reserva) en declaraciones televisivas. “Se escuchaba que el de la camioneta le gritaba al otro ‘Dale, subila, subila a la camioneta’. Ahí, las dos salimos corriendo y el hombre que tenía el arma fue directo por ella (por Lara)”, continuó.

Fue entonces, precisó luego la propia Lara en una radio local, cuando el agresor la quiso "agarrar de la capucha del buzo" pero la "terminó agarrando del pelo". "Ahí es cuando me tiró al piso. Me apoyó el arma en la espalda y fue ahí que yo intenté evitar que me levantara. Me hice bolita para ponerme en peso muerto y trataba de hacer fuerza para que no me llevara”, recordó.



En medio del forcejeo, según puede verse en las imágenes grabadas por una cámara de seguridad ubicada en una casa enfrente a la plaza, la camioneta dio marcha atrás para facilitarle la tarea al que intentaba levantar a Lara, mientras su amiga también intervenía en la escena para ayudar a la joven.

Los gritos, finalmente, terminaron por encender la alarma en los vecinos, lo que hizo desistir a los secuestradores, que decidieron emprender la huida. Lejos de paralizarse, Lara y su amiga comenzaron a correr detrás de la camioneta.

“Empezamos a correr porque queríamos anotar la patente. Yo la corrí como dos cuadras hasta que llegó a Pedro Elustondo. Pero por suerte pudimos anotar la patente y luego pasársela a la Policía”, explicó la joven.

Aunque aún no pudo confirmarse si se trata de una patente robada, se pudo comprobar que no cuenta con infracciones en el territorio bonaerense pero sí una falta de tránsito en CABA que data de 2017 (por utilizar el celular al conducir).

La denuncia

Tras lo ocurrido, las dos amigas presentaron la denuncia en una comisaría de Bernal. Sin embargo, la policía calificó la denuncia como un robo, dado que el agresor logró llevarse el celular de la víctima antes de huir, "y no por intento de secuestro", pese a que "vieron el video".

"Cuando este pibe se iba me manoteó el teléfono celular. Pero se veía que esta no era su verdadera intención, lo hizo como para llevarse algo", aseguró Lara.

De hecho, insistieron las jóvenes, al publicar el video en sus cuentas de Facebook una chica comentó que la habían intentado "secuestrar con la misma camioneta cerca de las tres de la tarde en la esquina de Elustondo y la avenida 12 de Octubre". "Tiene sentido porque es el mismo lado para el que se fue la camioneta cuando la perseguí", opinó Lara.

Horas después del intento de secuestro, según pudo constatar la joven a través de una aplicación, su celular fue activado a cuatro cuadras de distancia de su propia casa, por lo que teme que en el ataque haya podido estar involucrado algún vecino.