Organizaciones feministas convocan a marchar por Fabiola Echenique

Feministas autoconvocadas de Cafayate convocan a marchar el domingo a las 17 en la entrada a la ciudad para reclamar justicia por Fabiola Andrea Echenique. La mujer fue hallada muerta el pasado 17 de marzo. Ayer hubiera hubiera cumplido 31 años. Su ex pareja, el gendarme Daniel Allica, fue quien dio aviso de su muerte, manifestando haberla encontrado ya sin vida y de él surgió la versión de un supuesto suicidio. Sin embargo, las activistas por los derechos de las mujeres y disidencias señalan que este hombre ejercía violencia de género y que tenía una orden de restricción de acercamiento, por lo que no debía haber estado en casa de la víctima. Para ellas, fue un femicidio.

La causa está siendo investigada por la fiscala de la Unidad de Femicidios, Mónica Poma. En la escena donde fue hallada la mujer sin vida, personal de Criminalística de la Policía de la Provincia realizó un relevamiento fotográfico, el levantamiento de muestras y se secuestraron tres cartas, "presuntamente escritas" por la fallecida, dirigidas a distintos miembros de su familia.

El informe preliminar de la autopsia señaló que la causa de muerte de Echenique fue una "asfixia por ahorcamiento y que no presentaba otras lesiones en el cuerpo".

Las activistas grabaron audios para hacer llegar a los medios de comunicación, contienen el testimonio de una de las jóvenes que acompañó a Echenique y conocía la situación de violencia de género de la que era víctima. Las militantas manifestaron a Salta/12 que no quieren exponer sus nombres porque el sospechado no está detenido y sienten temor porque se encuentra en una posición de poder al ser miembro de una fuerza de seguridad. En la tarde de ayer las mujeres se reunieron con el hermano de la joven. Según contaron, el hermano manifestó a una de las jóvenes que desconocía lo que atravesaba la hermana y también el domingo.

Echenique era oriunda de Misiones, "estuvo tres años en pareja con Daniel Allica. (Ella) vino a Cafayate con él y su hijo que es de un esposo anterior. Siempre sufrió violencia por parte de Allica, lo que causó mucho miedo en ella. Después de tres años decidió separarse. Envió a su hijo con el padre de vacaciones a Buenos Aires para alejarlo de la violencia que él (Allica) ejercía en la casa. Ella tenía mucho miedo de lo que él era capaz de hacerle", sostiene el testimonio de la activista.

"(Ella) Me contó una vez que él (Allica) la golpeó fuerte, ella quiso defenderse porque pensó que la iba a matar y le dejó marcas (a él). Él usó esas marcas para hacerle una denuncia a ella. Eso fue lo que la motivó a ella a denunciarlo (...)", explicó la joven. Indicó que como medida preventiva se impuso desde la Justicia una perimetral. "Ahí empezó el acoso de parte de él, violando la orden de alejamiento, en todos lados y a cualquier hora siempre estaba ahí, se le acercaba muy natural como si nada pasara. Más de una vez me dijo que ella se quedaba quieta y no le decía nada porque solamente quería que él se vaya. Ella volvía y se encerraba en su casa".

La activista señala que Echenique tenía mucho miedo, y que salir de su casa se le tornaba peligroso porque su ex pareja siempre aparecía. "Se encerró a esperar que la Justicia la escuche y que logremos salvarla, solo salía cuando tenía psicóloga o para hacer presión en el Juzgado o la Fiscalía para que apuren los trámites", contó. "Fue a pedir el expediente para fotocopiarlo y en el Juzgado le dijeron tres veces que no se lo podían dar porque lo estaban usando. Fue a contar el nivel de violencia que estaba viviendo y lo asustada que se sentía y un secretario le explicó que el expediente VIF no avanzaba y que no lo iba a hacer hasta que no resuelvan el tema de la cuota alimentaria. Ella estaba muy enojada porque una cosa no tenía nada que ver con la otra", prosigue el testimonio.

El 23 de marzo Echenique tenía que declarar contra el gendarme. Él denunció el 17 de marzo que la encontró ahorcada en su domicilio, sin embargo, según lo señalado por las activistas, quienes conocían a Echenique no creen en esa versión.

"¿Qué hacía él en su domicilio?, él no tenía que estar ahí porque tenía una perimetral. El caso no se trata como se tendría que tratar, él está libre y Fabiola está muerta", consideró la activista que acompañó a la víctima. Además manifestó que las instituciones no la escucharon y no intervinieron como debían, "son 100% cómplices", acusó. Las organizaciones feministas cafayateñas ya venían señalando la falta de perspectiva de género en la Fiscalía y en el juzgado a cargo de María Virginia Toranzos. Respecto a la jueza, la acusan de no tener perspectiva de género, ni empatía, señalan que no escucha a las víctimas del pueblo, que las revictimiza y no las protege.

"Daniel Allica es culpable independientemente de lo que diga la autopsia", manifestó la activista. Según su testimonio, Echenique no tenía trabajo, él pagaba el alquiler pero con amenazas de no hacerlo y dejarla en la calle. Añadió que ella no tenía perfil depresivo ni suicida, que había comenzado terapia y se la veía mejor, sobre todo decidida a dejar a su pareja y que tenía planes para traer consigo de nuevo al hijo de 13 años.

Otro dato aportado por las activistas es que el gendarme había amenazado de muerte a Echenique e insistieron en que ella le tenía mucho miedo. En disconformidad con el abordaje judicial a esta causa, y para reclamar justicia, se movilizarán este domingo en la entrada de Cafayate, cerca de la terminal, y convocan a todxs lxs vecinxs.